Ukrajina je navodno dogovorila uslove sa SAD o ključnom sporazumu o mineralima.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Ukrajina je pristala na uslove sporazuma o rijetkim mineralima sa SAD, a novi detalji sporazuma su procureli preko noći. Navodno, u njemu nema američkih bezbjednosnih garancija, niti nastavka slanja oružja, ali se navodi da SAD žele da Ukrajina bude 'slobodna, suvjerena i bezbjedna', prenosi Rojters.

Drugi izvor je rekao Rojtersu da se između Vašingtona i Kijeva još uvek razgovara o budućim isporukama oružja.

Visoki ukrajinski zvaničnik rekao je sinoć za AFP da su Amerikanci "skinuli sve klauzule koje nam nisu odgovarale, posebno onu o 500 milijardi dolara” koje su minerali trebalo da donesu u SAD.

Isti izvor je za AFP rekao da će Vašington razvijati rudna bogatstva sa Ukrajinom, a prihodi od toga ići u novi fond kojim bi zajedno upravljale Ukrajina i SAD.

"Čuo sam da dolazi u petak. To je u redu sa mnom. On bi želio da to potpiše sa mnom i razumijem to, to je velika stvar, veoma velika stvar“, rekao je Donald Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Ovaj sporazum, kada bude potpisan, mogao bi da otključa novo dugoročno partnerstvo između Kijeva i Bijele kuće nakon napete situacije koja je dominirala poslednjih nekoliko dana.

Izvor je rekao da postoji plan da dokument bude potpisan "vrlo brzo” i vjerovatno "tokom sastanka ukrajinskog i američkog predsjednika”. Kako je prenio Rojters pozivajući se na dva izvora, Volodimir Zelenski planira da otputuje u Vašington u petak da se sastane sa Donaldom Trampom.

Ovu informaciju je potvrdio i američki predsjednik, dodajući: "Već smo se u velikoj mjeri dogovorili oko rijetkih metala”.

Govoreći uopšteno o mirovnim pregovorima, Tramp je rekao da će mirovne trupe biti potrebne Ukrajini "u nekom obliku“.

Sporazum postavlja uslove za stvaranje novog fonda za ulaganje u ukrajinske minerale, rijetke zemne metale i druge vrijedne prirodne resurse i više ne sadrži prvobitni zahtjev SAD za pravo na 500 milijardi dolara potencijalnog prihoda iz izvora, što je Zelenski ranije nazvao neozbiljnim.

(Mondo.rs)