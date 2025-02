Sukob u svijetu nije isključen, otkrio šta će reći Trampu!

Izvor: Profimedia

Evropi je potreban "masovni odbrambeni plan" da bi se suočila sa rastućom prijetnjom iz Rusije, rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron.

Makronova izjava dolaze uoči njegove planirane posjete Vašingtonu, gdje će se francuski predsjednik sledeće nedelje sastati sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom kako bi razgovarali o mirovnim pregovorima u Ukrajini.

"Reći ću Trampu: "Ne možete da budete slabi pred ruskim predsjednikom Putinom. To niste vi, to nije Vaš zaštitni znak, to nije u Vašem interesu" - rekao je Makron.

Makron je poslednjih dana okupljao evropske lidere da razgovaraju o evropskoj i ukrajinskoj bezbjednosti posle promjene američke politike prema Rusiji.

Britanski premijer Kir Starmer pridružiće se Makronu u Vašingtonu i takođe će razgovarati sa Trampom na odvojenom sastanku.

U svom obraćanju 20. februara, Makron je osudio Rusiju kao "opasnu vojnu silu koja je postala imperijalistička". On je dodao da je Rusija "globalizovala" rat u Ukrajini uvođenjem sjevernokorejskih trupa, i rekao da sukob u cijelom svijetu nije isključen.

On je pozvao Evropu da se okupi kako bi stvorili "masovni odbrambeni plan" za kontinent.

Evropa vjerovatno neće formirati zajedničku vojsku, pojasnio je Makron, ali može raditi na stvaranju zajedničkih odbrambenih kapaciteta i autonomije od SAD.

Što se tiče Ukrajine, Francuska je otvorena da Kijevu pruži bezbjednosne garancije, uključujući raspoređivanje mirovnih snaga da nadgledaju potencijalni prekid vatre, piše Kijev independent.

"Nisam odlučio da sutra pošaljem trupe u Ukrajinu, ne. Ono što umjesto toga razmatramo je slanje snaga da garantuju mir dok se o njemu pregovara" dodao je Makron.

U partnerstvu sa Velikom Britanijom, Francuska je spremna da razmotri slanje stručnjaka ili čak ograničenog broja trupa izvan linije fronta kako bi demonstrirala solidarnost i pomogla Ukrajini da se odbrani, rekao je Makron.

Podrška članstvu Ukrajine u NATO-u jedan je od nekoliko načina na koji je Francuska spremna da podrži Ukrajinu u njenoj borbi protiv ruske agresije, dodao je on.

Iako je Makron 18. februara rekao da neće slati trupe u Ukrajinu, on je prvi pozivao na raspoređivanje evropskih mirovnih snaga da nadgledaju prekid vatre.

Velika Britanijaće navodno predložiti Trampu plan za raspoređivanje 30.000 mirovnih snaga u Ukrajinu kao garanciju bezbjednosti posle prekida vatre. Tramp je rekao da želi da Evropa preuzme odgovornost finansiranja i nadgledanja odbrane Ukrajine piše Kijev independent.