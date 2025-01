Petomjesečna beba gorila pronađena je u tovarnom prostoru aviona Turkish Airlines-a.

Izvor: Mehmet Murat Onel / AFP / Profimedia

Beba gorila spasena je iz tovarnog prostora aviona nakon traumatičnog putovanja preko kontinenta. Petomjesečni bebac pronađen je tokom stajanja u Istanbulu na letu aviona Turkish Airlinesa iz Nigerije za Tajland.

Beba gorila se trenutno oporavlja u istanbulskom zoološkom vrtu Polonezkoi, gdje je otvorena anketa za javnost kako bi se odlučilo o imenu gorile. Od svog mukotrpnog iskustva u transkontinentalnom tranzitu, gorila se oporavlja tako što dobija na težini i postaje samopouzdaniji.

Vidi opis Bebu gorilu pronašli u putničkom avionu, spasili ga u poslednjem momentu: Ovo su najnovije slike, voli da se igra sam Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mehmet Murat Onel / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mehmet Murat Onel / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mehmet Murat Onel / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mehmet Murat Onel / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mehmet Murat Onel / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Veterinar u zoološkom vrtu Gulf Esmen prokomentarisao je stanje mlade gorile: "Kada je prvi put došao, bio je stidljiv, sjedeo bi tamo gdje smo ga ostavili. On sada nema tu stidljivost. On čak ni ne mari mnogo za nas. On se igra sam sa sobom."

Regionalni direktor za zaštitu prirode u Istanbulu je rekao: "Naravno, želimo da beba gorila nastavi život u svojoj domovini. Ono što je važno jeste da se na mjestu u koje ide uspostavi apsolutno bezbjedno okruženje, što je za nas izuzetno važno."

Ovo nije prvi put da Istanbul pronalazi egzotične životinje na putničkim letovima. Prošlog oktobra 17 mladih nilskih konja i 10 guštera pronađeno je u prtljagu egipatskog putnika na aerodromu Sabiha u Istanbulu.

Obje vrste gorila, zapadne i istočne gorile koje naseljavaju udaljene šume i planine centralne Afrike su klasifikovane kao ugrožene vrste od strane Međunarodne unije za zaštitu prirode. UN izveštavaju da se broj vrsta gorila smanjivao decenijama, a nalazi sugerišu da bi ove vrste mogle nestati iz velikih djelova basena Konga do sredine 2020-ih. Gubitak staništa, krivolov i bolesti su odgovorni za pad populacije ove vrste.

(Dejli Star/MONDO/J.D.)