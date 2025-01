"Dva tigra ne mogu da žive na istoj planini"

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Period "medenog mjeseca" između Donalda Trampa i njegovog "najboljeg prijatelja" milijarera Ilona Maska bliži se kraju, jer je izabrani predsjednik SAD navodno iznerviran zbog ponašanja najbogatijeg čovjeka na svijetu.

Kako se javni sukob između Maska i Trampovih MAGA saveznika produbljuje, što je Laura Lumer nazvala "građanskim ratom" zbog H1B viza, izvori upoznati sa situacijom navode da se Tramp umorio od stalne prisutnosti vlasnika kompanije Spejs Eks i medijske pažnje koja ga prati, prenio je Indipendant.

"Sto posto Tramp je iznerviran", rekao je izvor koji je radio na Trampovoj kampanji za reizbor i nastavio:

"Postoji kineska izreka: 'Dva tigra ne mogu da žive na istoj planini.

Drugi izvor je bio nešto konkretniji i otkrio je više detalja o odnosu njih dvojice:

"Na početku je njihov odnost imao neku vrstu privlačnosti, ali činilo se da bi njihov odnos sada mogao da postane ružan. Tramp je Tramp. Mislim da je to jednostavno njegov način. Nekoga ko je toliko prisutan i ima uticaj, to bi moglo da iritira. Mislim, čovjek je došao, dao gomilu novca i sada želi da preuzme stvari".

Insajder ne misli da je tehnološki milijarder imao 'loše namjere', ali ne možeš se jednostavno ubaciti i postati predsjednikova sjenka.

Tramp je odlučno odbacio bilo kakve glasine da će Mask preuzeti funkciju u Ovalnoj kancelariji. Govoreći pred publikom u Finiksu prošle nedelje, novoizabrani predsjednik je rekao:

"Ne, on neće biti predsjednik, to vam mogu reći. I ja sam bezbjedan. Znate zašto? On ne može biti. Nije rođen u ovoj zemlji. Ali lažne vijesti to znaju".

Ipak, Mask i Tramp su se sve više zbližili tokom kampanje 2024. godine. Milijarder ne samo da je doprinio sa više od četvrt milijarde dolara za pomoć Trampovom reizboru, već je navodno iznajmio vikendicu od 2.000 dolara po noći, samo nekoliko stotina metara od glavne kuće u Mar-a-Lagu.

Nakon izborne pobjede, Tramp je imenovao Maska, zajedno s Vivekom Ramasvamijem, za čelnike Kancelarije za efikasnost vlade, koja će raditi "izvan vlade".

Međutim, problemi su se pojavili tokom vikenda kada je izabrani predsjednik na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" navodno poslao ličnu poruku Masku, tvrdeći da je milijarder Bil Gejts tražio da posjeti njegovo imanje u Palm Biču.

"Gdje si? Kada dolaziš u 'Centar univerzuma', Mar-a-Lago? Bil Gejts je tražio da dođe, večeras. Nedostaješ nam ti i Iks! Doček Nove godine će biti NEVJEROVATAN!!!", napisao je Tramp.

Navodna Trampova iritacija dolazi i usled Maskovog onlajn sukoba s drugim istaknutim figurama MAGA pokreta oko H1B viza, koji je protekle nedelje dospio u centar pažnje.

"Razlog zbog kojeg sam u Americi, zajedno s mnogim ključnim ljudima koji su izgradili Spejs Eks, Teslu i stotine drugih kompanija koje su učinile Ameriku jakom, jeste H1B. Napravite veliki korak unazad. Vodiću rat po ovom pitanju kakav ne možete ni zamisliti", napisao je Mask u poruci.

Tramp je izgleda podržao Maska u ovom "građanskom ratu," rekavši za Njujork post da podržava program izdavanja viza H1B.

"Uvijek sam volio te vize, oduvijek sam bio za njih. Zato ih i imamo. Imam mnogo H1B viza na svojim imanjima. Vjerovao sam u H1B. Koristio sam ga mnogo puta. To je sjajan program", poručio je Tramp.

Uprkos Maskovom rastućem uticaju u američkoj politici, Tramp i dalje drži glavnu moć, rekao je izvor iz kampanje.

"Mediji ga prikazuju kao kopredsjednika. Mask je sporedni glumac. Postoji samo jedan izvršni producent, jedna glavna zvijezda u ovom TV šouu, a to je Tramp. Ilon će imati svoju ulogu, svoje fokusne tačke, ali njegova svrha je da poremeti status kvo u Vašingtonu, a Tramp ga koristi kao oružje," rekao je insajder i nastavio:

"Jedini koji može da pokrene MAGA pokret je Tramp. Ilon će moći da pojača poruku".

Bez obzira na to koliko metaforički veliki megafon Mask drži, insajder je upozorio da, ako Trampova iritacija potraje, vlasnik Space Eksa bi mogao biti "izbačen iz tima":

"Ako nisi dio porodice, onda nisi porodica".

Kurir.rs/Telegraf/Prenio: D. P.