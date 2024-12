Visoki izraelski zvaničnik rekao je da će se vazdušni napadi na Siriju nastaviti i narednih dana.

Izrael će pojačati vazdušne napade na sirijska skladišta teškog strateškog oružja, rekli su u ponedeljak izraelski zvaničnici, dodajući da će zadržati "ograničeno" prisustvo trupa na terenu i nadaju se da će spriječiti bilo kakvu pretnju koja bi mogla da se pojavi kao rezultat svrgavanja predsjednika al Asad.

Izrael prati nemire u Siriji uz nadu i zabrinutost, a sada odmjeravaju posledice jedne od najvažnijih promjena na Bliskom istoku poslednjih godina. Dok je Asadov odlazak sa vlasti zbrisao uporište iz kojeg je izraelski najveći neprijatelj Iran imao uticaj u regionu, brzo napredovanje pobunjeničke grupe koja ima korijene u islamističkoj ideologiji Al Kaide sada predstavlja opasnost.

Ministar odbrane Izrael Kac rekao je da će vojska "uništiti teško strateško oružje širom Sirije, uključujući rakete zemlja-vazduh, sisteme protivvazdušne odbrane, rakete zemlja-zemlja, krstareće rakete, rakete dugog dometa i obalne lansere".

U oktobru postavili nove barijere

Visoki izraelski zvaničnik rekao je da će se vazdušni napadi nastaviti i narednih dana, a ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je da Izrael nema interesa da se miješa u unutrašnje poslove Sirije. "Jedini interes koji imamo je bezbijednost Izraela i njegovih građana. Zato napadamo sisteme strateškog naoružanja, kako ne bi pali u ruke ekstremista", rekao je on.

"Zato napadamo sisteme strateškog oružja poput, na primjer, preostalog hemijskog oružja ili projektila dugog dometa, kao i rakete, kako ne bi pali u ruke ekstremista", rekao je Sar novinarima u Jerusalimu. Izraelske snage su već u oktobru očistile područje od mina i postavile nove barijere na granici između Golanske visoravni pod izraelskom okupacijom i demilitarizovane zone koja se graniči sa Sirijom.

Vojska je rano u nedelju objavila da je poslala kopnene trupe u demilitarizovanu zonu, tampon zonu od 400 kvadratnih kilometara stvorenu nakon Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine i pod nadzorom UN-ovih snaga za nadzor razdruživanja (UNDOF).

Ministarka osudila akcije Izraela

Sar je rekao da je prisustvo vojnih trupa strogo ograničeno. "U osnovi je blizu naših granica, ponekad nekoliko stotina metara, a ponekad dva do tri kilometra. To je vrlo ograničen i privremen korak koji smo preduzeli iz bezbjednosnih razloga", rekao je on.

"Osuđujemo činjenicu da je Izrael ušao na sirijsku teritoriju i preuzeo kontrolu nad tampon zonom", rekla je ministarka spoljnih poslova Ajman Safadi u parlamentu u Amanu. Ona je osudila "agresiju" koja predstavlja "kršenje međunarodnog prava, neprihvatljivu eskalaciju i napad na suverenitet jedne arapske države".

"Kategorički odbacujemo ovu agresiju i ističemo da, kada govorimo o jedinstvu Sirije, o njenom teritorijalnom integritetu i koheziji, to uključuje i njene granice sa Izraelom", koji je susjedna država Sirije i Jordana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je u nedelju, nakon svrgavanja sirijskog predsjednika Al Asada, da je naredio vojsci da "preuzme kontrolu" nad tampon zonom Golana na jugozapadu Sirije.

Izraelska vojska je u nedelju uvela policijski čas za stanovnike pet mjesta koja se nalaze u toj oblasti, a to su periferni djelovi sirijske visoravni koju je okupirao i anektirao Izrael, uz obrazloženje da je kontrola nad ovom demilitarizovanom zonom preuzeta nakon Asadovog svrgavanja.