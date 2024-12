Jako nevrijeme je stiglo u Evropu.

Izvor: YouTube/screenshot/Epic Media

Jaki vjetrovi prouzrokovali su otkazivanje više od 100 letova na aerodromu Shiphol, a prekidi u vazdušnom saobraćaju se očekuju i posle podne. Aerodrom je obavijestio putnike da se pripreme za kašnjenja i otkazivanja, navodeći kao razlog trenutne vremenske uslove, prenosi NL Tajms.

Putnici su pozvani da provjere status letova na internetu ili da direktno kontaktiraju svoje avio-kompanije.

Otkazani letovi zbog oluje u Holandiji

Kompanija KLM je potvrdila otkazivanje više od 90 letova. Očekuje se da će se taj broj dalje povećati, rekao je portparol.

Oluja je uticala ne samo na vazdušni saobraćaj već i na putnu i željezničku mrežu u Holandiji.

ProRail, holandski menadžer željezničke infrastrukture, izvijestio je o široko rasprostranjenim problemima izazvanim palim drvećem i krhotinama na šinama.

Drveće palo na šine, otežan željeznički saobraćaj

Holandski meteorološki institut izdao je žuto vremensko upozorenje za veći dio zemlje, predviđajući udare vjetra između 75 i 90 kilometara na sat.

Očekuje se da će u priobalnim područjima on dostizati brzinu i do 100 kilometara na sat, dok su za Vadenska ostrva prognozirani udari do 120 kilometara na sat.

