Ako planirate da posjetite božićne markete u Njemačkoj, pogledajte spisak onih koji će vas ostaviti bez riječi.

Izvor: Francesco Carovillano/Francesco Carovillano

Dolazak praznične sezone donosi poseban osećaj topline, a za to su najviše zaslužni božićni marketi koji postaju mjesta gde se prošlost i sadašnjost susreću. Zvukovi božićnih melodija, miris kuvanog vina i cimetom posutih kolača ispunjavaju trgove, dok se ljudi okupljaju kako bi podijelili radost i pronašli savršen poklon za najdraže. Ovi marketi nisu samo mjesta trgovine, već i destinacije za stvaranje uspomena.

Među brojnim evropskim destinacijama poznatim po svojim božićnim marketima, Njemačka zauzima posebno mjesto. Njene tradicije ukorjenjene su u vjekovima pažljivo njegovanog običaja okupljanja tokom Adventa. Bez obzira na to da li istražujete male, zavučene uličice prekrivene snijegom ili prostrane trgove ispunjene najlepšim tezgama, svaki grad nudi jedinstvenu prazničnu priču. Posebno se ističu Hajdelberg, Rostok i Lajpcig, gradovi koji svojim marketima osvajaju srca posjetilaca iz cijelog svijeta.

Božićni market u Hajdelbergu - romantični duh starog grada

Hajdelberg, sa svojim slikovitim starim gradom, tokom Božića djeluje poput bajke. Male drvene tezge nižu se duž kaldrmisanih ulica, a nude sve - od ručno izrađenih ukrasa do najfinijih čokoladnih poslastica. Zamak koji se uzdiže iznad grada osvijetljen je toplim svjetlima, dok na Karlsplatzu klizalište pruža idiličnu scenu za parove i porodice koje žele da dožive pravu zimsku romantiku. Ovaj market ne samo da slavi tradiciju, već i koristi ekološki osviještene prakse poput LED osvjetljenja i zelene energije. Hajdelbergov market je mjesto gde priroda, istorija i praznična čarolija pronalaze savršenu harmoniju.

Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland - Weihnachtsmarkt (Christmas Markets) on Marktplatz.

Izvor: Francesco Carovillano/Francesco Carovillano

Božićni market u Hajdelbergu 2024. počeo je 25. novembra i trajaće do 22. decembra. Klizalište će biti aktivno do 6. januara 2025. godine, svakodnevno od 10:00 do 22:00.

Božićni market u Rostoku - hanzeatska čarolija sjevera

Rostok pretvara svoj istorijski centar u raskošan mozaik boja, svjetlosti i zvukova - najveći božićni market na sjeveru Njemačke. Hanzeatski grad nudi prazničnu atmosferu koja spaja njegovu bogatu pomorsku prošlost sa modernim detaljima. Šetnja među tezgarima ispunjena je mirisima dimljenih kobasica, kuvanog vina i pečenih banana, dok se svuda čuje smijeh djece koja uživaju u vožnji panoramskim točkom ili istražuju bajkovitu šumu.

Izvor: Erik Gross/TMV/Gross

Poseban pečat daju čaše za kuvano vino, koje su postale kolekcionarski dragulji, kao i održivi elementi - papirne kese, višekratno posuđe i pribor, energetski efikasna LED rasvjeta. Gdje god je to moguće, izbjegava se jednokratna upotreba, a kada je neophodna, koriste se materijali koji se lako razgrađuju. Uz to, fleksibilno radno vrijeme marketa omogućava svakom posjetiocu da pronađe odgovarajući trenutak za istraživanje ove čarolije - od ponedeljka do četvrtka od 11:00 do 20:00, petkom i subotom do 21:30, a nedeljom od 11:30 do 20:00. Rostok nije samo market, već i mjesto gdje se cijele porodice okupljaju kako bi proslavile praznike na način koji odiše toplinom i gostoprimstvom.

Božićni market u Lajpcigu - tradicija koja traje vjekovima

Lajpcig, sa svojom tradicijom božićnih marketa koja datira iz 15. veka, nudi autentično iskustvo u samom srcu starog grada. Ovaj market, sa oko 300 tezgi, odiše kulturnim bogatstvom jer spaja zanatske proizvode sa bogatim kulinarskim specijalitetima. Posjetioci mogu da uživaju u koncertima na otvorenom, dok se mirisi cimeta i vanile šire između drvenih kućica. Grad pruža izuzetnu dostupnost zahvaljujući svom modernom transportnom sistemu. Svakome omogućava da lako pronađe put.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist in der Vorweihnachtszeit für Klein und Groß ein Muss.

Izvor: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Philipp Kirschner

Božićni market u Lajpcigu počeo je 26. novembra i radiće do 23. decembra 2024. godine. Market funkcioniše po uobičajenom radnom vremenu - od nedelje do četvrtka od 10:00 do 21:00, dok petkom i subotom traje do 22:00. Poslednjih dana, 22. i 23. decembra, radno vrijeme je skraćeno do 20:00, sa smanjenim brojem tezgi.

Da li ste spremni da dotaknete srce praznične sezone? Bilo da tražite savršen poklon, želite da uživate u tradicionalnim specijalitetima ili samo da osjetite praznični duh, svaki od ovih njemačkih gradova nudi iskustvo koje ćete pamtiti.

Pasoš u ruke, božićni marketi vas pozivaju da postanete dio njihove čarolije!