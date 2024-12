Kristina Puljez pronađena je mrtva u kući, njeno tijelo pronašao je njen dečko Marko Kristofori, a njena porodica ne vjeruje da je ona izvršila samoubistvo.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Djevojka iz Italije pronađena je mrtva 1. decembra u kupatilu svoje kuće u provinciji Verona. Prema riječima njenog dečka, koji je pronašao njeno tijelo, ona se objesila, ali njena porodica ne vjeruje u to.

Tijelo Kristine Puljeze (27) pronađeno je u nedelju popodne u kući u kojoj je živjela. Njen dečko Marko Kristofori (40) pozvao je policiju nakon što je pronašao beživotno tijelo djevojke.

Prema njegovim riječima, Kristina, majka petogodišnje djevojčice, koristila je crijevo za tuširanje kako bi se objesila. Međutim, njena porodica kategorički odbija hipotezu da je Kristina željela da oduzme sebi život.

Kuća u kojoj je pronađeno tijelo je zaplijenjena, dok je naređena obdukcija koja će otkriti tačan uzrok smrti. Kristina i Marko su živjeli u njegovoj kući od prošlog ljeta, a komšije su rekle kako su ih čuli da se svađaju.

Istražitelji su navodno u kući pronašli neke detalje koji se ne poklapaju sa verzijom o samoubistvu. Porodica žrtve ne vjeruje u Markovu priču i angažovala je advokata.

“Moja ćerka nije mogla da se ubije. Pronašli su je u kupatilu sa crijevom za tuširanje oko vrata, ali ona nikada ne bi uradila tako nešto”, rekla je njena majka.

Ni njen brat ne vjeruje u tu priču, a kaže da mu je Marko u nedelju ujutru poslao poruku i pitao ga da li je vidio Kristinu. “Marko, kog nikad nisam želio da upoznam, pitao me je da li sam je vidio. To mi je bilo čudno, ona je nekad dolazila da me vidi u mojoj garaži ali nikad sa Markom”, rekao je njen brat Roko.

On je dodao da je tog jutra Marko poslao poruku i njenom bivšem dečku, što mu je takođe bilo neobično. “Postao sam zabrinut. Pokušao sam da je pozovem nekoliko puta, niko mi se nije javljao, ni Marko, pa smo tata i ja otišli do njihove kuće”, dodao je on.

Tada su saznali za tragediju. “Ispred kuće nas je dočekala policija, hitna pomoć. Nisu nas pustili da uđemo. Saznali smo da su se posvađali ispred kuglane u subotu uveče. Da je Kristinina tašna ostala u Markovim kolima, da je u kući polomljen sto. Pitam se kako je uspjela da se objesi crijevom? To je nemoguće i to ne bi nikad uradila”, poručio je njen brat.

Istraga njene smrti se nastavlja.

(Telegraf/MONDO/Aleksandar Blagić)