Vladimir Putin zaprijetio je da će iskoristiti svo raspoloživo oružje za napad na Ukrajinu ukoliko to okolnosti budu zahtijevali.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin nalazi se u poseti Kazahstanu gdje je odgovarao na pitanja novinara. Prvo je govorio o interkontinentalnoj raketi "Orešnik", nakon čega je zaprijetio Ukrajini korišćenjem "svih sredstava kako bi spriječio Ukrajinu da postane nuklearna sila" prenosi "RIA Novosti".

"Ako zemlja sa kojom sada u suštini vodimo sukob postane nuklearna sila, šta da radimo? Mi to nećemo dozvoliti. U tom slučaju, mi ćemo prihvatiti i iskoristiti sva, želim to da istaknem - sva sredstva za uništenje kojima Rusija raspolaže – sva. Pratićemo svaki njihov pokret.

Kako, kada i kojim oružjem — to će zavisiti od ciljeva koje odabere Generalštab Ministarstva odbrane, jer za svaki objekat će se koristiti odgovarajući instrument prilagođen toj svrsi. Recimo, napasti neznatno važnu, naizgled malu metu preciznom hipersoničnom raketom nema smisla, jer je to isto kao da pucate iz topa na vrapce. U značajne svrhe koristićemo sredstva koja imamo na raspolaganju. Ne isključujemo upotrebu Orešnika za objekte vojne industrije ili za centre za donošenje odluka, uključujući one u Kijevu.

I na kraju, najnoviji hipersonični udarni sistem 'Orešnik' u nenuklearnoj verziji. Bili smo prinuđeni da ga testiramo u borbenim uslovima. Da, prinuđeni, kao što sam već rekao, kao odgovor na zapadne udare oružjem na teritoriju Brijansk i Kursk regiona raketama ATACMS i Storm Shadow", izjavio je Putin.

Da podsjetimo, Rusija je 21. novembra lansirala "Orešnik", balističku raketu srednjeg dometa koja može da razvije brzinu od 10 maha. Putin je rekao da je lansiranje bio test i da će Rusija uskoro početi masovnu proizvodnju. Njihov domet je 4.500-6.000 kilometara, što znači da bez problema mogu da gađaju i London.

Raketa je dobila ime po ruskoj riječi za lješnik i košta više od deset miliona eura. Rakete mogu pogoditi NATO bazu Ramštajn u Njemačkoj za 15 minuta, a američku protivraketnu bazu u Redžikovu u Poljskoj za 11 minuta. Raketa može da nosi bojeve glave ukupne snage 900 kilotona.

Šta je "Storm Shadow" raketa britansko-francuske proizvodnje?

Francuzi ovu raketu zovu “Skalp”. Ona ima maksimalni domet od 250 kilometara, lansira se iz aviona i leti približno brzini zvuka. Ova raketa se smatra idealnim oružjem za prodor u ruske bunkere i skladišta municije.

Svaka ovakva raketa košta blizu milion američkih dolara zbog čega se one lansiraju u izuzetno kontrolisanim i unaprijed pripremljenim uslovima i okolnostima. Određena količina ovih krstarećih raketa već je poslata Ukrajini, ali uz napomenu da smiju da se lansiraju na ruske ciljeve samo unutar Ukrajine.

“Storm Šedou bio je veoma efikasno oružje za Ukrajinu, pogađajući upravo dobro zaštićene ciljeve na okupiranoj teritoriji. Nije iznenađenje što je Kijev lobirao za njihovu upotrebu unutar Rusije, naročito za gađanje aerodroma koji se koriste za napade kliznim bombama koje su nedavno ometale ukrajinske trupe na frontu”, izjavio je ranije vojni analitičar, bivši oficir britanske vojske i izvršni direktor konsultantske kuće “Sibylline” Džastin Kramp.

Međutim, on je naveo da je ruska protivvazdušna odbrana evoluirala kako bi se suprotstavila ovakvim raketama. Takođe, ističe da bi Moskva mogla da se pronađe pod velikim opterećenjem zbog količine raketa koju Ukrajina bude dobila.

“Ovo će otežati vojnu logistiku, komandu i kontrolu i vazdušnu podršku, a čak i ako se ruski avioni povuku dalje od ukrajinskih granica kako bi izbegli raketnu prijetnju, i dalje će trpjeti povećanje vremena i troškova po naletu na liniju fronta”, dodao je Kramp.

