Mihalkov iz Beograda direktno o sukobu u Ukrajini: "Uvijek smo mi Rusi bili kao starija braća Ukrajincima"

Izvor: YouTube/ RTS Oko - Zvanični kanal/printscreen

Ruski reditelj Nikita Mihalkov trenutno boravi u Srbiji, gdje publika ima ekskluzivnu priliku da uživa u njegovoj predstavi "12", koju izvodi sa svojim teatrom.

Ovacije nakon sinoćnog skoro četvoročasovnog igranja nisu izostale, a čuveni umjetnik na druženju s medijima nije krio oduševljenje prijemom kod publike.

"Svaki put sam oduševljen s kakvim gostoprimstvom sam u Beogradu dočekan. Reakcija publike u sali me je uvjerila da govorimo o zajedničkim problemima i temama" - rekao je Mihalkov.

Neizostavno pitanje je bilo i rat u Ukrajini, a reditelj je podijelio svoj stav o mogućem kraju sukoba, kao i uzrocima koji su doveli do njega.

"Ljubav podrazumijeva praštanje. Za mnoge smo krivci mi Rusi. Jeljcin je rasturio tu zemlju. On je pozvao Buša i rekao da je pobijedio Gorbačova. Tužno je kad se na čelu neke zemlje nađe čovjek s mentalitetom direktora fabrike. Uvijek smo mi Rusi bili kao starija braća Ukrajincima. Od raspada te velike države porasle su dvije generacije koje ne žele da shvate da su Rusi i Ukrajinci jedan narod. Dogodilo se to što se dogodilo. Malo ko u savremenom svijetu želi da shvati da bi rat, da mi nismo učinili taj korak, bio na našim vratima. Vidio sam dokumenta. Do rata je moralo doći. Mi moramo da uništimo nacizam... Biti i ne biti.. Mislim na cio slovenski svijet. Naša budućnost zavisi od nas samih. Svaki rat se završi pregovorima, ali više nikad neće biti kao što je bilo prije" - izjavio je reditelj.

Pričajući o umjetnosti u modernom društvu, nadovezao se i na aktuelnu političku situaciju u svijetu, koja obiluje ratnim sukobima i stradanjima. U tom segmentu je našao još jednu poveznicu između dva naroda.

"Srbi i Rusi su u sličnoj situaciji. Nisu to godine i dani, nego vjekovi. Moramo da otvorimo vrata opsjednute tvrđave. Kada razmišljamo o budućnosti, moramo ostati vjerni sebi i svojim uvjerenjima. To je teško. Mnogi nas ne razumiju. Za njih smo samo stranci i tuđini. Međutim, ako smo mi slovenska civilizacija, onda je naša dužnost da je čuvamo i branimo" - zaključio je Mihalkov.