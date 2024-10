Vladimir Putin posvađao se na samitu BRIKS-a sa novinarom BBC-a.

Izvor: Anatoly Medved/Brics-Russia2024 / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ušao je u oštru raspravu sa novinarem "BBC-a", Stivom Rozenbergom zbog vojnika Sjeverne Koreje koji se kreću ka ukrajinskom frontu, prenosi "Dejli Mejl". Osim psovki Sergeja Lavrova, samit BRIKS-a obilježila je i ova rasprava.

Sve je počelo izvještajem Sjedinjenih Američkih Država u kom se navodi da je Sjeverna Koreja poslala svoje vojnike u Rusiju. Moskva nije to negirala, ali nije ni potvrdila.

"Fotografije su ozbiljna stvar. Ako postoje, one nešto govore", izjavio je Putin u četvrtak.

Ruski predsjednik potom je nastavio da govori i naveo je da su "oficiri NATO direktno uključeni u rat u Ukrajini i da je Zapad eskalirao ukrajinsku krizu". Dodao je i da "zna koje EU i NATO zemlje su prisutne na frontu".

"Spremni smo da razmotrimo bilo koju opciju za mirovni sporazum na osnovu realne situacije na terenu. Nisam spreman ni za šta drugo", istakao je Putin.

Potom je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, predao mikrofon novinaru "BBC-a", Stivu Rozenbergu kog je predstavio kao "rijetkog gosta".

"Pročitao sam deklaraciju BRIKS-a, ona govori o globalnoj stabilnosti, regionalnoj stabilnosti i bezbjednosti i pravednom svijetu. To je moto i ovog samita. Ali kako se ovo poklapa sa vašim akcijama u protekle dvije i po godine? Gdje su tu pravda, stabilnost i bezbjednost? Uključujući i bezbjednost Rusije. Prije početka 'specijalne vojne operacije', ruske teritorije nisu napadane dronovima, ruski gradovi nisu bili bombardovani, niti su strane snage okupirale rusku teritoriju", upitao je ruskog predsjednika novinar "BBC-a".

Tu je izbio manji verbalni sukob Putina i Rozenberga. Kao glavni argument naveo je da je "NATO obećao da se neće dalje širiti na istok Evrope."

"U bezbjednosnom smislu, da sad ja vas pitam, da li je fer to što smo se godinama žalili našim zapadnim partnerima da ne šire NATO na istok? Da li je fer što su nam lagali u lice obećavajući da neće biti takvog proširenja? Da li je pošteno što su se uvukli u naše dvorište i počeli da grade vojne baze? Da li je fer izvršiti državni udar u Ukrajini 2014. godine, ignorišući sve principe međunarodnog prava i povelju Ujedinjenih Nacija? Oni su finansirali državni udar u Ukrajini, gurajući situaciju u opasnu fazu. Da li je to fer u okvirima globalne bezbednosti? Poenta je da nema pravde. Mi hoćemo to da promijenimo. I promenićemo", odgovorio je Putin.

Svađa Vladimira Putina i novinara BBC na samitu BRIKS Izvor: Youtube/BBC News

