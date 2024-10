Pjevačicu bivši ubio na vrhuncu karijere, a za zločin nije robijao... Bergen, žena koja je svojim životom i smrću postala jedan od simbola i lica borbe protiv nasilja nad ženama u Turskoj, bila je jedna od najpopularnijih turskih pjevačica.

Jedna od najistaknutijih turskih zvijezda, rođena je kao Belgin Sarilmizer, 15. jula 1958. Muzička zvezda 1980-ih, oborila je rekorde prodaje svojim četvrtim albumom "Žena od bola" i osvojila srca publike.

Rođena je u Mersinu, kao poslednje dijete u porodici od sedmoro djece. Nakon što su joj se roditelji razveli, sa majkom se preselila u Ankaru. Bergen je svirala mandolinu u školi. Primetivši njen talenat za muziku, nastavnici su je ohrabrili da nakon diplomiranja studira na konzervatorijumu.

Sedamdesetih godina prošlog vijeka napustila je studije da bi izvodila džez i tursku popularnu muziku u noćnim klubovima.

Iako je ostala bez škole, sudbina je ipak htela da ona postane zvijezda.

Bergen je jedne noći 1977. izašla je na scenu u noćnom klubu Fejman u Ankari, gdje je otišla da se zabavi sa prijateljima. Kada se svidjela vlasniku kluba Ilhanu Fejmanu, dobila je ponudu da tamo radi. Prihvatila je ponudu i izašla na scenu sa orkestrom "Grupa lokomotiva" u noćnom klubu sa repertoarom turske klasične muzike i turskog popa. Kada je nakon godinu dana rada okončala posao u noćnom klubu, prihvatila je ponudu iz kluba u Adani, ali je posle osam mjeseci rada završila u dugovima.

Po svemu sudeći, Adana joj ništa dobro nije donela. Tamo je upoznala Halisa Serbesta, čovjeka koji joj je zapečatio sudbinu. Svako veče je slao cvijeće pjevačici i svako veče odlazio u klub u kome je Bergen radila i posmatrao je sa šanka. U to vrijeme on je već bio uveliko oženjen i imao je troje dece. Ona o tome nije imala pojma, te je uz njegovo nagovaranje pristala da se uda. Kada je saznala da sve vrijeme živi u laži, ostavila ga je.

- Na kraju naše veze pronašla sam ženske gaćice kod kuće. Tada sam bila potpuno slomljena i pobjegla sam iz Adane u Ankaru. Čim je saznao da sam pobjegla, krenuo je za mnom. Konačno me je pronašao u hostelu. U Izmiru mi je prijetio, rekao je: "Baciću ti kiselinu u lice", ali mu nisam vjerovala - rekla je Bergen tada.

Napad je ostavio bez desnog oka

Pjevačica je sa majkom pobjegla u Izmir, a Halis je dao 500 hiljada lira unajmljenom ubici da je pronađe. U noći 31. oktobra 1982. na kapiji njujorškog paviljona u Izmiru Alsandžaku, Bergen je htjela da uđe u taksi sa svojom majkom, kada je unajmljeni napadač bacio azotnu kiselinu na pevačicu. Umjetnica je tako ostala bez desnog oka i ostavljena je sa unakaženom polovinom lica. Nakon njenog oporavka, Bergenin povez za oči i plava kosa koju je stavljala preko unakažene desne polovine lica postali su proganjajući podsjetnik na patrijarhalno nasilje koje joj je kasnije oduzelo život.

- U tom trenutku sam izgubila vid na oba oka. Jedva da sam bila svesna ičega jer sam bila malo pijana. Mogla sam samo da čujem vriske. "Odvedite je do česme", rekli su u jednom trenutku. Ali vode nije bilo. Voda je tekla u mlazu poput tanke olovke. Pocijepali su mi odeću i umotali me čistom. U tom trenutku sve je bilo mračno, nisam mogla ništa da vidim, nisam mogla ni da otvorim oči. Nedugo kasnije stigao je policijski auto. Odveli su me u Univerzitetsku bolnicu Ege.

Onur Erol, čuveni plastični hirurg tog perioda, koji je događaj pratio iz štampe, dobrovoljno se javio da pomogne Bergen, koja je u bolnici nakon napada provela 45 dana.

Halis Serbes je uhvaćen i osuđen na 13 godina zatvora, posle dva mjeseca provedenih u bekstvu.

Tada je Bergen u Turskoj postala poznata kao "žena od bola", po svom studijskom albumu, koji je savršeno opisao njeno tadašnje stanje.

Posle niza hiruških tretmana, na nagovor kompozitora Čengiza Ozekera, umjetnica se vratila na scenu. Posle novog albuma, umjetnici su 1987. godine dodijeljene nagrade Zlatna ploča i Zlatna kaseta sa titulom "Najprodavaniji umjetnik Arabeske 1986. godine".

"Žena od bola"

Bergen je čak i debitovala kao glumica 1987. godine sa filmom "Žena od bola", scenariste i režije Ulkjua Erakalina. A onda se desio novi napad, koji je ponovo preživjela.

Pjevačicu je nožem napao fotograf kluba u Adani gdje je držala koncert. Preživjela je napad sa lakšim povredama i oporavila se ubrzo nakon što je primljena na ambulantno lečenje. Ređali su se uspjesi i albumi, ali Bergen kao da je išla protiv sebe. Halis Serbes je pušten iz zatvora 1988. godine, a ona je zbog njega ostavila svoj muzički i glumački život iza sebe i udala se opet za njega.

"Sreća" nije dugo trajala, pa su se razveli u aprilu 1989. Vrativši se na scenu u junu iste godine, umjetnica je predstavila svoj poslednji album. U zatvorskom periodu slala je novac Serbesu i razmijenjivali su pisma. O njenom pomirenju nakon njegovog izlaska iz zatvora, njen rođak je rekao:

- Ona se plašila jer su je njegovi ljudi progonili. Koliko puta je pokušala da ode, on je upao i u moju kuću. Bergen se krila u mojoj kući. Upao je u moju kuću sa mafijašima. Rekao je: "Ako napraviš pogrešan potez, pucaću iz pištolja, reci mi gdje je ona". Bergen se krila ispod kreveta u mojoj kući.

Bergen je imala koncert u Kajzeriju, a Halis je došao ispred hotela u kojem je odsjela sa majkom i zaprijetio im: "Ako mi se ne vrati, sve ću vas pobiti".

- Pošto smo te prijetnje tako često slušale, nismo im pridavale puno pažnje. Moja ćerka je okrenula leđa cvijeću pozadi i rekla: "Sve je gotovo, neću ti se vraćati!" Čuvši ovu reč, izvadio je pištolj iz svog pojasa, vikala sam što sam jače mogla. Ostavio nas je u lokvi krvi i pobjegao sa svojim polubratom - rekla je majka.

Ubica je na slobodi 32 godine

Upucana je šest puta, 14. avgusta 1989.

On je u zatvoru proveo cijelih sedam mjeseci, a kasnije je rekao kako "kada ste jaki, svašta može u državama koje nisu uređene". Takođe je govorio kako mu je meta zapravo bila Bergenina majka.

Bergen je mrtva već 33 godine, a njen ubica je na slobodi skoro 32 godine, uprkos tome što je nakratko bio pritvoren zbog seksualnog zlostavljanja četvoro djece 2018. U stvari, mejnstrim mediji u Turskoj ga stalno pozivaju u tok-šoue za intervjue u kojima poriče da osjeća bilo kakvo žaljenje zbog ubistva Bergen.

Kako Serbest i danas ima uticaj u Turskoj, snimanje i produkcija novog "Bergen" filma završeni su u krajnjoj tajnosti nakon što su producenti filma dobili prijetnje smrću. Opasnosti su se nastavile i nakon što je film završen. Dok Serbest podnosi tužbe za klevetu protiv kreatora filma, glumci i producenti žive pod zaštitom, dok je policija za nerede bila raspoređena na svečanosti otvaranja filma u Istanbulu kako bi spriječila incidente.