Poljska radio stanica otpustila sve novinare

Izvor: Unsplash

Nakon što je otpustila sve novinare i ponovo pokrenula emitovanje sa spikerima koje je kreirala vještačka inteligencija, radio stanica iz Poljske izazvala je veliku polemiku.

Stanica OFF iz Krakova je saopštila da je to „prvi eksperiment u Poljskoj sa novinarima koji su ... virtuelni karakteri koje je stvorila vještačka inteligencija“.

Ova promjena je izazvala pažnju u cijeloj Poljskoj nakon što je novinar i filmski kritičar Mateuš Demski, koji je donedavno vodio emisiju na tom radiju, u otvorenom pismu izrazio protest „zbog zamjene zaposlenih vještačkom inteligencijom“.

„To je opasan presedan koji nas sve pogađa“, napisao je Demski, dodajući da bi to moglo da otvori vrata „svijetu u kojem bi iskusni zaposleni koji su godinama bili povezani sa medijskim sektorom i ljudi zaposleni u kreativnoj industriji mogli da budu zamijenjeni mašinama“.

Radio je saopštio da je kreirao tri „avatara“ koji su tako dizajnirani da prilozima o kulturi, umjetnosti i drštvenim pitanjima, uključujući probleme LGBTQ+ zajednice, dopru do mladih slušalaca, prenosi Asošijetid pres.

„Da li je vještačka inteligencija više prilika ili prijetnja za medije, radio i novinarstvo? Tražićemo odgovore na to pitanje“, rekao je direktor radija Marćin Pulit.

Demski je za AP rekao da je peticiju koju je pokrenuo do juče ujutro potpisalo više od 15.000 ljudi. Kazao je i da je primio pozive stotina ljudi, među kojima i mnogo mladih, koji ne žele da budu zamorčići u takvom eksperimentu.

Demski je radio na Radiju OFF od februara 2022. godine, vodeći razgovore sa izbjeglim Ukrajincima, do avgusta, kada je optušten sa još desetak novinara. Rekao je da je to bilo posebno šokantno jer se stanica dijelom finansira od novca poreskih obveznika.

Direktor Pulit, pak, tvrdi da je otpuštanje uslijedilo jer je slušanost bila „blizu nule“.

Kžištof Gavkovski, ministar za digitalizaciju i zamjenik premijera izjavio je da je pročitao pismo Demskog i da je potreban zakonski okvir koji će regulisati vještačku inteligenciju.

„Iako sam fan razvoja vještačke inteligencije, mislim da se sve više i više prelaze neke granice“, napisao je ministar na platformi Iks.

Gavkovski je dodao i da „Široka primjena vještačke inteligencije mora da ide u koristi ljudi, a ne protiv njih“.