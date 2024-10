Epidemija, koja je počela u septembru, proširila se na 10 zapadnih država sa najmanje 49 prijavljenih infekcija.

Jedna osoba je umrla, a desetine su se razboljele od trovanja hranom povezanog sa McDonald's Quarter Pounder hamburgerima u nekoliko američkih država, saopštile su federalne zdravstvene vlasti. Utvrđeno je da su McDonald's hamburgeri povezani sa izbijanjem bakterije Ešerije koli.

Epidemija, koja je počela u septembru, proširila se na 10 zapadnih država sa najmanje 49 prijavljenih infekcija, saopštili su američki centri za kontrolu bolesti (CDC).

"Epidemiološki podaci pokazuju da su hamburgeri Quarter Pounder koji se služe u Mekdonaldsu kontaminirani ešerihijom koli i izazivaju mučninu“, saopštio je CDC.

Jedna osoba je preminula, 10 je hospitalizovano, među kojima i dijete.

Najveći broj slučajeva koncentrisan je u Koloradu i Nebraski. Druge države sa slučajevima su Ajova, Kanzas, Misuri, Montana, Oregon, Juta, Viskonsin i Vajoming. Prema CDC-u, 10 ljudi je hospitalizovano - uključujući jedno dijete sa ozbiljnim bubrežnim komplikacijama.

"Jedna starija osoba u Koloradu je umrla", dodaje CDC.

"Luk bi mogao biti izvor epidemije"

Svi ljudi koji su ispitani o infekcijama rekli su da su jeli u Mekdonaldsu prije nego što su se razboljeli. Većina njih je pominjala da jedu popularni hamburger Quarter Pounder, saopštio je CDC.

Dotični soj bakterije Ešerije koli O157:H7 može izazvati ozbiljne bolesti. To je takođe bio izvor izbijanja zaraze 1993. godine kada je četvoro djece umrlo nakon što su jeli nedovoljno kuvane hamburgere u restoranima Jack in the Box.

"Prve informacije Uprave za hranu i ljekove (FDA) ukazuju da bi luk mogao biti izvor ove epidemije. Istražitelji iz svih agencija brzo rade na identifikaciji kontaminiranog sastojka", saopštio je CDC.

Reakcija Mekdonaldsa

Akcije Mekdonaldsa pale su za više od 6 procenata u produženom trgovanju nakon što je najveći svjetski lanac ishrane povezan sa izbijanjem ešerihije koli.

"Bezbjednost hrane je veoma važna za mene i sve u Mekdonaldsu“, rekao je američki predsjednik Mekdonaldsa Džo Erlinger. Kompanija je obustavila distribuciju sjeckanog luka i privremeno uklonila Kuarter Pounder sa jelovnika u pogođenim regionima. Pored toga, Quarter Pounder je takođe privremeno uklonjen sa menija u djelovima Ajdaha, Nevade, Novog Meksika i Oklahome.

"Preduzeli smo korake da proaktivno uklonimo narezani luk, koji se koristi u Quarter Pounder u odabranim državama“, rekao je Erlinger.

"Takođe smo donijeli odluku da privremeno uklonimo Quarter Pounder iz restorana u odabranim državama“, dodao je on.

