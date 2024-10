Australijanka Elizabet prije četiri godine doselila se u Srbiju, udala se za Žarka, a u međuvremenu je i promijenila vjeru.

Izvor: Youtube/Liz learns Serbian

Australijanka Elizabet Duong, porijeklom iz Vijetnama, došla je u Srbiju prije oko četiri godine, zbog ljubavi prema ovoj zemlji i narodu odlučila je zauvijek tu i da ostane, u svom poslednjem video snimku otkrila je da je postala Srpkinja ali i da će, zajedno sa svojim suprugom Srbinom, postati majka. Nakon kraće pauze, Liz je ponovo počela da objavljuje sadržaj na svom Jutjubu kanalu, gde ima oko 60.000 pratilaca, a na samom početku, otkrila je da ima još dvije i po nedelje do porođaja:

"Zdravo ljudi, ostalo mi je još dvije i po nedelje do porođaja, ona je prilično aktivna i stalno me lupa. Sve je spremno za porođaj, Za ljude koji me prate na Instagramu, vidjeli ste da sam se udala, to je bilo tradicionalno vjenčanje u crkvi, a nakon toga smo imali žurku sa prijateljima. Vjenčanje je bilo spoj Vijetnama, Srbije i Australije", započela je ona.

Australijanka je već imala dodir sa pravoslavljem, upoznala je vladiku, prisustvovala obilježavanju Uskrsa i Božića, nakon čega je odlučila da promijeni vjeru i pređe u pravoslavlje. Elizabet je bila katolkinja, a od svoje nastavnice, koja ju je podučavala srpskom jeziku, dobila je lekcije o pravoslavlju.

Liz je nakon toga u videu objasnila kako su njeni roditelji došli iz Australije u Srbiju na svadbu, kako je izgledao njen prelazak u pravoslavlje, a do montiranja i objavljivanja priloga, Liz se i porodila. Sa svojim pratiocima podijelila je fotografije ćerke Hane. Kako sama kaže, ona i muž, trenutno uživaju u roditeljstvu, a on joj pomaže u svemu.

Pogledajte njen vlog o životu u Srbiji: