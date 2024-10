Brod je dugačak 182 metra, a njegova sudbina je trenutno neizvjesna.

Nijedan rat se ne vodi samo na frontu. Danas to važi više nego ikada prije, piše New York Times. Dokaz za to je i neizvjesna sudbina broda s ruskim teretom koji mediji nazivaju "plutajućom opasnošću". Logično, nijedna luka na sjeverozapadu Evrope ne želi da ga primi, iako je brod oštećen. Na ovom brodu navodno se nalazi ogromna količina amonijum nitrata.

Svi strahuju da je "Rubi", brod koji plovi pod zastavom Malte, zapravo svojevrsni "trojanski konj", budući da nosi eksplozivni teret amonijum nitrata. Jedan diplomata je zato taj brod nazvao "plutajućom megabombom". Ali nije samo ubojiti teret s "Rubi" ono što tera lučke uprave da se dobro zamisle i nivo opreza podignu na najviši nivo.

Stručnjake brine da bi brod od 182 metra, inače u vlasništvu kompanije sa Malte Ruby Enterprise, mogao biti dio ruske sabotaže neke evropske luke koja bi bila dovoljno naivna - da mu dopusti uplovljavanje. Nije teško pogoditi kako se na Zapadu boje da je u pitanju moguća osveta Rusije svima koji podržavaju Ukrajinu.

"Kada imamo posla s Rusijom ili drugim međunarodnim akterima koji su neprijateljski raspoloženi, uvijek imamo na umu ovu mogućnost", rekao je ministar spoljnih poslova Litvanije Gabrielius Landsbergis.

"Trojanski konj" pluta kod Engleske

Slična razmišljanja drugih evropskih lidera ostavila su brod u neizvjesnosti, pa zato poslednjih dana pluta pored obale jugoistočne Engleske, s napuklim trupom i oštećenim propelerom. Putovanje broda "Rubi" je bilo gotovo osuđeno na propast od samog početka. Napustio je rusku luku na sjeverozapadnoj obali zemlje još u avgustu. Ali ubrzo se nasukao, a ta oštećenja su ga spriječila u nastavljanju plovidbe do luka u Africi.

Zatim je nastavio svoje putovanje i pristao u norveškoj luci Tromso. Tamošnja pomorska uprava rekla je za BBC da je brod pregledala grupa stručnjaka kako bi se uvjerili da ispunjava bezbjednosne i ekološke standarde. Grupa je pronašla oštećenje na trupu, propeleru i kormilu, ali je "Rubi" i dalje ocijenjen kao "brod sposoban za plovidbu". Ovom brodu je zatim odbijen ulazak u Litvaniju.

Poslednjih nedelja, "Rubi" je putovao na jug duž norveške obale i kroz Sjeverno more. Brod je navodno imao ograničenu sposobnost manevrisanja. Glavni direktor Instituta za izvoz i međunarodnu trgovinu, izrazio je zabrinutost zbog potencijalne "štete po životnu sredinu", ako bi "amonijum nitrat počeo da curi iz broda i kontaminira more". On je dodao i da bi šteta, kao rezultat potencijalnog scenarija bila "ogromna" i izazvala bi "stalne poremećaje".

Nacionalna pomorska služba za vanredne situacije objavila je da će pratiti napredak broda dok se kreće kroz vode Velike Britanije. Inače, amonijum nitrat se redovno transportuje širom svijeta, ali se takođe koristi i u izradi eksploziva. Zbog toga, treba podsjetiti da "Rubi" nosi barem sedam puta veću količinu amonijum nitrata od one koja je izazvala snažnu eksploziju u Bejrutu prije četiri godine. A tada je u glavnom gradu Libana stradalo 200 ljudi, raseljeno ih je još 300 hiljda, dok se šteta zbrajala u milijardama.