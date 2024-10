U Libanu održan sastanak protivnika Hezbolaha

Izvor: Profimedia

U bunkeru u brdima iznad Bejruta održan je sastanak 80 zakletih političkih neprijatelja Hezbolaha koji su sebe proglasili "braniocima" i "oslobodiocima" Libana od ove islamističke organizacije koja ima podršku Irana.

Dopisnik italijanskog lista Korijere dela sera sa Bliskog istoka navodi da je na sastanku održanom krajem protekle nedelje rođena libanska opozicija Hezbolahu.

Sastanak je održan u kući Samira Džadže, bivšeg komandanta paravojnih formacija libanskih hrišćana koji se u građanskom ratu u toj zemlji borio na strani izraelske vojske.

Tu je bio i Kamil Šamun Mlađi, unuk nekadašnjeg predsjednika Libana i jednog od glavnih vođa hrišćanskih snaga u građanskom ratu koji je trajao od 1975. do 1990.

Jedini muslimanski političar koji je prisustvovao sastanku bio je sunit Ašraf Rifi, bivši policijski general i nekadašnji ministar pravosuđa, koji se borio protiv sirijskog i iranskog uticaja u Libanu.

Tokom sastanka je bio blokiran prilaz Džadžinoj kući sa bunkerom, koja je bila zaštićena nadzornim kamerama i njegovim obezbjeđenjem naoružanim mitraljezima.

"Ima onih koji kritikuju što smo u Marabu (selu u hrišćanskom zaleđu Bejruta), u mojoj kući, kao da bih ja želio da budem važniji od ostalih. Liban gori kao da je u paklu, a neko se bavi takvim detaljima" kazao je na otvaranju sastanka Džadža.

On je na čelu hrišćanske stranke Libanske snage koja je sa 19 poslanika najbrojnija u nacionalnom parlamentu, ali nije dio vlade u Bejrutu koja je naklonjena Hezbolahu.

Od svih komandanata suprotstavljenih strana u građanskom ratu on je jedini završio u zatvoru zbog ubistva i osuđen je na 11 godina u izolaciji, ali je optužba ukinuta zajedno da padom sirijske okupacione vlasti koja ga je i osudila.

"Oko ovog stola okupljeni su svi oni koji mogu da spavaju mirne savjesti zato što smo od početka znali gdje će podrška Irana Hezbolahu i Hamasu dovesti Liban. I evo nas sada, u zemlji koja je u plamenu" poručio je Džadža učesniacima sastanka.

Oni sami nisu dovoljno brojni da obore vladu naklonjenu Hezbolahu koja upravlja zemljom, ali su uvjereni da će se, kako izraelska vojska bude napredovala u kopnenoj ofanzivi, snage koje se protive islamistima sve više ujedinjavati.

Tu još uvijek nedostaju drugi hrišćanski politički lideri, kao i Druzi i šiitski muslimani koji se ne prepoznaju u Božijoj partiji, kako Hezbolah sebe naziva.

"Shvatiće, doći će i oni" čulo se od učesnika sastanka koje jedino brine da ne budu viđeni kao kolaboracionisti Izraela.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se prošle nedelje direktno obratio Libancima u govoru na engleskom jeziku.

"Oslobodite se Hezbolalaha. Danas je on slab. Vi ste na raskrsnici, izbor je samo vaš. Možete da povratite kontrolu nad svojom zemljom i vratite je na put mira i prosperiteta" kazao je tada Netanjahu.

Džažina supruga Streda, koja je upravljala strankom Libanske snage tokom dugih godina u kojima je njen muž bio u zatvoru, kaže da je za njih "Izrael neprijatelj".

"Ali, moramo da pomognemo svim Libancima da izađu iz ove krize, na realističan način. To činimo zbog zemlje, a ne iz interesa. Moj muž čak nije ni kandidat za predsjednika" rekla je ona.

A taj put je, po učesnicima skupa održanog u bunkeru, poštovanje rezolucija Savjeta bezbjednosti UN, od one 1559. koja je predviđala razoružanje svih paravojnih formacija u Libanu do one 1701 po kojoj je Hezbolah trebalo da se povuče dalje od granice s Izraelom i ode sjeverno od reke Litani.

Ukoliko ova njihova akcija pokrene novi građanski rat u Libanu, zbog interesa koje tu imaju mnoge zemlje regiona, ali i šire, on bi mogao da ima strašne posledice po Bliski istok, mnogo gore od onih prije nekoliko decenija.