Izvor: ALLISON DINNER/EPA

Bivši američki predsjednik Donald Tramp okrivio je danas aktuelnog predsjednika Džoa Bajdena i potpredsjednicu Kamalu Haris za drugi pokušaj atentata u njegovom golf klubu na Floridi. Tramp je rekao da je osumnjičeni vjerovao Bajdenovim i Kamalinim izjavama i postupio prema njima. "Pucaju na mene zbog svoje retorike. Kada sam ja taj koji će spasiti zemlju, a oni su ti koji je uništavaju - i iznutra i spolja", rekao je on.

On je aludirao na komentare Bajdena i Haris da Tramp predstavlja prijetnju demokratiji. "To su ljudi koji žele da unište našu zemlju. Bajden i Haris su prava prijetnja. Koriste zapaljive izjave. I ja bih to mogao, mnogo bolje od njih, ali to ne radim. Meci lete, biće još gore", rekao je Tramp.

Podsjetimo, 58-godišnji Rajan Vesli Rout bio je juče u žbunju pored golf terena kada su agenti Tajne službe, koji su provjeravali teren ispred Trampa, uočili cijev puške. Agenti su pucali na njega, a on je odbacio jurišnu pušku nalik AK-47, dva ranca i druge stvari i pobjegao crnim automobilom u vlasništvu svoje ćerke. Policija ga je zaustavila na autoputu i ​​privela.

Zapaljive izjave Trampa

CNN navodi kako Tramp često koristi "zapaljivu" retoriku da napadne političke rivale, sudije koje nadgledaju njegove krivične slučajeve, tužioce koji su protiv njega podigli optužnicu, imigrante bez dokumenata, ljude koji ne podržavaju njegovu kampanju i druge.

Tramp je takođe obećao osvetu ako bude ponovo izabran za predsjednika i više puta je sugerisao da će koristiti pravosudni sistem kao oružje za krivično gonjenje svojih političkih protivnika. Tramp je nedavno zaprijetio krivičnim gonjenjem i "dugotrajnim zatvorskim kaznama" izbornim zvaničnicima i političarima koji bi mogli da varaju na izborima 2024. godine.

Donald Tramp i dalje planira da prisustvuje svim ranije zakazanim predizbornim događajima za ovu nedelju uprkos drugom pokušaju atentata, izjavila su za CNN dva izvora upoznata sa njegovim rasporedom. Planirano je da sutra stigne u Flint, Mičigen, a u srijedu u Vašington.