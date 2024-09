Pojavio se snimak kako se Alina Kabajeva istresa na mladu gimnastičarku.

Izvor: YouTube/screenshot/SPUTNIK

Alina Kabajeva, za koju kruže priče da je ljubavnica ruskog predsjednika Vladimira Putina, istresla se na mladu gimnastičarku koja je plakala. Sve ovo dogodilo se u istoj nedjelji kada je objavljeno da navodno ima dvojicu sinova sa ruskim predsjednikom.

Bijesna Alina Kabajeva (41) je nekadašnja olimpijska šampionka u ritmičkoj gimnastici. Ovih dana svjetski mediji bruje o njenoj vezi sa Putinom, a navodno sa njim ima dva sina, od devet i pet godina.

Dječaci navodno žive kao prinčevi, izolovani u palatama sa sopstvenim šoferima, putuju u predsjedničkim oklopnim vozovima, avionima i jahtama, dok svog oca nerviraju svojom ljubavlju prema Diznijevim junacima.

Snimci iz ove nedjelje prikazuju Kabajevu kako se ljuti na talentovanu Karolinu Tarasovu tokom treninga u Sočiju, zbog čega djevojčica počinje da plače.

Djevojčica iz Donjecka u Ukrajini, koji je pod Putinovom kontrolom, studentkinja je Kabajevine elitne gimnastičke Akademije "Sky Grace" u Sočiju, koja je objavila video snimke ljutite "prve dame" Kremlja, koja izgleda da nosi vjenčani prsten, što može sugerisati da je zaista u braku sa ruskim vladarom.

Karolina ispušta rekvizit pred Kabajevom, koja se na nju izvikala: "Sada si to namjerno uradila, Karolina. Čuješ li me? Pogledaj me. Zašto to radiš namjerno? Mogla si sada da uhvatiš rekvizit."

Djevojčica, koja ove godine puni 14 i koja već ima međunarodne medalje, izvinila se Kabajevoj, rekavši: "Izvini, molim te."

Kabajeva je odgovorila: "Šta ti se zapravo desilo? Ne razumijem. Šta?"

Karolina, nakon što je obećala da se to više neće ponoviti, rekla je da nije uspjela "jer jednostavno ne može da to uradi."

Kabajeva joj je odgovorila: "Ti zapravo možeš. Znaš da nema suza, neću te ponižavati. Samo ću se okrenuti i otići. A to je najgore - ravnodušnost. Zapamti to. Nemoj to ponovo da radiš, Karolina, nikada više... Svi te posmatraju. Zašto to radiš? Ne razumijem. Ali sama sebi činiš štetu."

Kabajeva je rekla da se to nikada više ne smije ponoviti i pitala Karolinu da li obećava da će se truditi.

U drugom videu, kada Karolina više puta nije uspijela sa vježbom, Kabajeva je ljutito rekla: "Ne znaš da bacaš ili šta? Da li to radiš namjerno? Šta si radila upravo sada? Ne razumijem šta se dešava. Dođi ovdje, molim te. Dođi kod mene. Da li uopšte razumiješ šta se dešava? Šta radiš..."

Nakon što je javno kritikovala djevojčicu, Kabajeva je viđena kako je grli, govoreći joj da ne ponavlja greške i da se "upusti u borbu".

Prije pet meseci, Kabajeva je zaprijetila da će poslati Karolinu kući u okupiranu Ukrajinu, iznervirana što je rekla: "Ne pokušavam da te uplašim, ali ako izađeš i nastupiš ovako još jednom, lično ću ti spakovati stvari i otići ćeš kući. Razumiješ li me? I prestani da plačeš."

Ruska gimnastika je poznata po strogim metodama obuke, a i sama je prošla kroz teške treninge na putu ka olimpijskoj slavi.

Istraživački portal Dosije ove nedjelje izvijestio je o dugogodišnjim spekulacijama da Kabajeva ima dvojicu sinova sa Putinom, Ivana, od 9 godina, i Vladimira (juniora), od 5 godina.