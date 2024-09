Svemirska letjelica Boing Starlajner, pod nadimkom Kalipso, konačno se vratila na Zemlju, više od tri mjeseca nakon što je lansirana u planiranu desetodnevnu misiju. Tlo Novog Meksika je dodirnula jutros po evropskom vremenu, odnosno u 12:01 časova.

"Starlajner se bezbjedno vratio. Čestitam čitavom cijelom timu što je završio misiju uspješnim otpuštanjem, deorbitom i slijetanjem. Starlajner je još jednom pokazao da može izvesti bezbjedan let do i iz svemira", rekla je Loren Brenek iz NASA.

Sletanje je bilo dugo odlagano, jer je prošlo više od tri mjeseca otkako je Kalipso poslat u orbitalnu misiju, za koju se prvobitno očekivalo da će trajati oko 10 dana. Starlajner je u svemir krenuo sa NASA astronauta, Sunitom Vilijams i Bučom Vilmorom, ali njih dvoje se još uvijek nisu vratili kući.

"Slijetanje je bilo savršeno. Da smo imali model koji je to mogao predvidjeti, da bude ovako savršeno kao što smo večeras vidjeli, odluka da imamo let sa posadom bila bi laka... Ali to nismo imali“ rekao je Stiv Stič, menadžer za komercijalne letove NASA na konferenciji za medije održanoj nakon slijetanja Starlajnera.

Na konferenciji nije bio prisutan niko iz kompanije Boing.



Boingov Starlajner, umjesto da sleti na vodenu površinu, kao Spejs X Crew Dragon i druge kapsule iz NASAprograma Merkur, Starlajner je udario na suvo - na stazu svemirske luke Spejs Harbor u Novom Meskiku.



Odluka o slijetanju na kopno je očekivana, budući da se Boing odlučio za dizajn kojem odgovara kopno, a ne okean.