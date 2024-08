Kandidat Republkanske stranke za predsednika SAD, Donald Tramo nastavio je sa svojom retorikom prema kandidatu Demokrata Kamali Haris, pa ju je na sinoćnjem skupu u Ešvilu u Severnoj Karolini nazvao "glupom".

Izvor: AP

Tramp ovaj put nije u fokus stavio rasni identitet Harisove, već je više govorio o njenoj politici. Ali nastavio je sa vrijeđanjem, pa ju je u jednom trenutku između redova nazvao "glupom", a komentarisao je i njen smijeh.

"To je smijeh osobe koja ima velikih problema", rekao je.

Bivši američki predsjednik je sa sobom na binu ponio i pakovanje čuvenih bombonica za svjež dah. Imao je kutijicu normalne veličine i jednu dosta manju, kako bi na tom primjeru objasnio inflaciju u Sjedinjenim Državama.

Tramp je zapravo izmislio i novi naziv pa je umjesto inflacija koristio riječ "Bajdenflacija", aludirajući na aktuelnog predsjednika SAD i Trampovog dojučerašnjeg protivkandidata. U upečatljivom vizuelnom poređenju, Tramp je predstavio dvije različite veličine kutijica s bombonama.

"Ovo im je najbolja reklama ikada", rekao je Tramp, pokazujući regularnu kutijicu bombona.

"A ovo je inflacija", naglasio je pokazujući minijaturno pakovanje.



Ipak, ovo nije prvi put da Donald Tramp koristi ovu "tehniku" s bombonama. To je već uradio u Mineapolisu, ali njegov potez imao je efekta. Republikanske pristalice su oduševljene, dok su Demokrate to opisale kao "očajnički potez", budući da se pozivao na Džoa Bajdena koji mu već tri nedelje nije protivkandidat, jer se povukao iz predsjedničke trke. No, Bajden je i dalje predsjednik, naglašava Trampova strana.

Kandidat Republikanaca nastavio je sa oštrim riječima upućenim Kamali Haris, i istakao da je ona kandidatkinja Demokratske stranke samo zato jer se "njihov borac povukao".

"Znate li zašto ona nije dala intervju? Nije baš pametna. Ona nije inteligentna. A dosta toga smo prošli sa ovim tipom, pokvarenim Džoom. Američki san je mrtav. Amerika nije velika", rekao je Tramp.

On je kritikovao rad Kamale Haris prethodne četiri godine, budući da je bila, i još uvijek jeste dio Bajdenove administracije.

"Njena ekonomska politika biće vjerovatno kopija mog plana", zaključio je bivši američki predsjednik.