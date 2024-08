U smjelom napadu na Kursku oblast u Rusiji, ukrajinske snage su osvojile više teritorija od bilo koje zaraćene strane u gotovo dvije godine. Napad najmanje dvije brigade potpuno je iznenadio Kremlj, koji ni četiri dana kasnije nije uspio da zaustavi prodor.

To ne iznenađuje previše s obzirom na to da je ruska odbrana relativno tanka na tom dijelu granice. Zasad su u region poslate lokalne snage i regruti i najmanje jedan bataljon posebnih snaga koji je trebalo da odgovore na ukrajinski napad, ali on je u većoj mjeri uništen dalekosežnim raketnim udarom.