Legija stranaca od svog osnivanja privlači avanturiste i ratnike iz svih krajeva svijeta, a među njima Srbi su uvjek zauzimali posebno mjesto.

Legija stranaca je elitna vojna jedinica Francuske vojske, sastavljena pretežno od stranih državljana koji služe pod francuskom zastavom. Legija je osnova sredinom 19. vijeka, a danas je jedna od najpoznatijih i najelitnijih vojnih jedinica na svijetu.

Poznata po svojoj disciplini, vojnoj vještini, ali i misteriznosti, Legija od svog osnivanja privlači avanturiste i ratnike iz svih krajeva svijeta, a među njima Srbi su uvek zauzimali posebno mjesto.

Prije nekoliko godina jedan Srbin koji je u sastavu ove elitne vojne jedinice, sve je to i potvrdio.

"Mislim da su najviše cijenjeni momci iz Srbije i iz istočne Evrope. Srbi, Rusi, Ukrajinci, Moldavci i Rumunu najviše se cijene", rekao je on pred kamerama.

Još jedan Srbin govorio je o tome šta znači biti legionar u francuskoj Legiji stranaca.

"Biti Srbin u Legiji stranaca je vrlo zanimljivo. Svi znaju za Srbiju, svi znaju za bivšu Jugoslaviju i generalno važimo za dobre vojnike. Važimo za dobre vojnike zato što smo disciplinovaniji i nije nam teško da radimo izazovne stvari, izazovne u smislu velikih izazova u sportu. Nije nam teško da budemo na terenu, da pratimo naređenja, jer znamo da je to jedan sistem koji je takav i koji se mora poštovati", rekao je on.

Nekoliko momaka iz naše zemlje služi u Legiji stranaca, i svi oni su podijelili svoja iskustva i objasnili kako izgleda dan srpskog legionara. Neki su tu već dugo vremena, neki su na početku, a svi su se složili da je najteži trenutak preseći.

"Ovde sam 6 mjeseci, prije Legije sam radio profesionalne mečeve, bavim se kik-boksom 9 godina i dugo sam ovo želio i trebalo je samo da presječem, to je bilo najteže. Ispunio sam svoj veliki san da dođem ovdje i da se oprobam u ovome. Kad odlazite vidite roditelje kako plaču, srce vam se cijepa. Najteže je prelomiti, kasnije sve bude lakše", rekao je srpski legionar jednom prilikom.

Oni koji su već dugo vremena u službi sada obučavaju nove koji su tek došli. Njihov zadatak je da im pokažu i daju sve najbolje što znaju. Za drugarstvo kažu da je drugačije od onog "civilnog".

"To su ljudi koji imaju isti život kao mi, iste muke, iste treninge, znoj, tako da je poštovanje između nas veliko", rekao je srpski legionar.

Muškarac iz Srbije koji je u tom trenutku imao 42 godine kaže da je već 21 godinu u sastavu Legije stranaca.

"Možete me zvati Dragan, nemama problem sa tim, nemam šta da krijem. Prezime mi je bilo Ivanović. Promijene vam sve, i mjesto rođenja i datum rođenja. Prvih 15 godina je najteže, posle je lako, dok se ne naviknemo na tu disciplinu, legendarnu disciplinu Legije. Mislim da sam prihvatio to kao moj život. Postavlja se čak pitanje da li želite otići odavde, ako se nađe neka konfliktna situacija. Ali preskočićemo ta pitanja", objasnio je ovaj Srbin.

Po ulasku u Legiju, vojnici preuzimaju novi identitet. Ovo je dio tradicije i omogućava regrutima da ostave prošlost iza sebe. Regruti prolaze kroz rigorozan trening koji traje nekoliko mieseci, nakon čega postaju članovi Legije. Služe obično 5 godina, iako postoji mogućnost produženja ugovora.

Instruktor iz Srbije koji obučava nove momke otkrio je koji je njegov zadatak.

"Prvo mora da se poradi na motorici. Nismo svi isti, neko dođe sa višak kilograma, neko dođe sa većim predispozicijama. Mi sve to treba da doradimo i prije svega da ga spremimo psihofizički. Mnogo je teže psihički nego fizički. Nije lako, to je sigurno", rekao je on jednom prilikom.

Legionari su učestvovali u brojnim ratovima i vojnim operacijama, uključujući Prvi i Drugi svetski rat, kao i brojne kolonijalne sukobe. Danas je angažovana u mirnovnim misijama i intervencijama širom svijeta.

Ko su Srbi koji su pristupili Legiji stranaca?

U Muzeju Legije ubilježena su, između ostalih, imena kralja Petra Prvog, Nikole Kojića i Gorana Franjkovića. Goran Franjković, legionar iz Subotice, bio je mladi sportista, koji nije prošao regrutaciju za profesionalnog vojnika u Srbiji, ali je primljen u Legiju i nakon obuke koju je završio među najboljima poslat u Avganistan, gde je 2011. godine poginuo u borbi.

Čast da im se ime nađe u Muzeju nisu zaslužile stotine naših legionara. U novijoj istoriji zasigurno najpoznatiji među njima je Milorad Ulemek Legija, osuđen, pored ostalog, za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

"Nisam našao nikoga ko zna za njega, ko ga je lično poznavao. Nemam nikakvu informaciju kada, gdje je on bio, da li je bio dobar ili loš vojnik. Sigurno postoje neki zapisi u arhivima, ali ja ne mogu sigurno reći", rekao je srpski legionar upitan za Milorada Ulemeka Legiju.

