Šoljica kafe spasila je jednog muškarca da se ukrca u brazilski putnički avion koji se srušio sa 62 putnika i člana posade!

Izvor: screenshot

Adrijano Asis je završio smjenu u bolnici i krenuo na let u 11.56 sati iz Kaskavela za Sao Paulo. Asis je za brazilsku novinsku kuću G1 rekao da je stigao do šaltera za prijavu u 9.40 sati, međutim, tamo nije bilo nikoga od službenika.

Asis je tada odlučio da popije šoljicu kafe dok je gledao ekran odlaska i dolaska da vidi da li ima dostupnih informacija za let 2283. Nehotice je zakasnio da se prijavi. Asis je rekao da je molio službenika da mu dozvoli da se ukrca na let za Sao Paulo.

Tada sam se se posvađao sa njim, to je bilo to, spasao mi je život, čovječe! Uradio je svoj posao, da to nije uradi, možda ja danas ne bih bio na ovom intervjuu, izvini - rekao je Asis.

Regionalni prevoznik Voepass saopštio je u petak da je avion prevozio 57 putnika i četiri člana posade, ali je u subotu kompanija potvrdila da je još jedan nestali putnik bio na letu čime je broj žrtava avionske nesreće povećan na 62.

Avion se nalazio na visini od 5000 metara kad je počeo da pada.