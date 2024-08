Ukrajina je posljednjeg dana jula dobila prve lovce F-16 koje je obećao Zapad.

Izvor: AP/Mindaugas Kulbis

Iako nije bilo zvanične potvrde informacija iz Kijeva, SAD ili EU, Blumberg je citirao sopstvene izvore da je riječ o „malom broju” aviona. Tajms je kasnije objavio da je Ukrajina dobila šest F-16.

Sa posebnim oprezom, Ukrajina pokušava da sačuva svoje prve lovce F-16 dobijene sa Zapada jer Rusija ima drastičnu prednost u vazduhu.

Poslije mjeseci strpljenja, Ukrajinci su prije nekoliko dana od svojih zapadnih partnera dobili prve borbene avione F-16. Međutim, s obzirom na sva pitanja oko ovih aviona, stručnjaci se pitaju da li će ovi aparati zaista pomoći Ukrajini na bojnom polju.

S obzirom na nedavni dolazak prvih lovaca F-16 na ukrajinsko tlo, brojni stručnjaci smatraju da ukrajinski lovci zapadne proizvodnje neće značajno promijeniti ratnu ravnotežu.

Kijev će ih primiti u malom broju, dok ukrajinski piloti nisu prošli tako dobru obuku da bi stekli neophodno iskustvo u njihovom korišćenju slažu se stručnjaci za vojnu avijaciju.

Pored toga, naglašava se da će ukrajinski F-16 obavljati samo odbrambene misije iznad ukrajinske teritorije i da se ne očekuje da će učestvovati u vazduhoplovnim borbama sa nadmoćnijim ruskim lovcima.

Jedina uloga koju će američki lovci imati biće protivvazdušna odbrana, jer mogu vrlo dobro da presreću neke nadolazeće rakete, dronove kao i pojedine rakete sa ruskih kopnenih sistema.

Razlog zašto je malo vjerovatno da će se ukrajinski lovci upustiti u vazduhoplovne borbe sa ruskim lovcima je superiornost ovih drugih. Rusi su u prošlosti više puta dokazali koliko su njihovi avioni smrtonosni, a posebno MiG-31 i ostali naoružani raketama vazduh-vazduh velikog dometa R-37M. Čak nekoliko ruskih lovaca smatra se kompletnim rješenjem za suprotstavljanje ukrajinskim F-16.

Zanimljive su i neke izjave ukrajinskih stručnjaka, poput Mihaila Zirokova, koji je takođe izjavio da Kijev neće koristiti svoje F-16 za borbu vazduh-vazduh jer su „stariji modeli“.

„Zbog svojih inferiornih sposobnosti, naši lovci će djelovati kao protivvazdušna odbrana za uništavanje dolazećih ruskih krstarećih raketa i bespilotnih letjelica“, rekao je Ukrajinac, dodajući da se očekuje i da ukrajinski F-16 izvrše neke udare na ruske kopnene ciljeve preciznim raketama.

Naravno, treba naglasiti da su skoro svi stručnjaci jednoglasno istakli da nijedan ukrajinski F-16 neće moći da uđe u ruski vazdušni prostor, pa će, ako se koristi za misiju bombardovanja, njegov borbeni radijus biti drastično ograničen.

Ukupno, Ukrajini je potrebno najmanje 128 zapadnih borbenih aviona za modernizaciju postojeće flote sovjetskih aviona, rekao je u julu predsjednik Vladimir Zelenski.

Razni izvori navode da će Danska, Belgija, Holandija i Norveška snabdjeti ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo sa maksimalno 60-80 lovaca F-16 u narednim mjesecima i godinama.

Bijela kuća je saopštila da će do kraja leta F-16 biti spremni za let za Ukrajinu. Istovremeno, izvori Glasa Amerike u ukrajinskom vazduhoplovstvu rekli su da se proces predaje F-16 Kijevu odvija „kako je planirano“, ali su odbili da daju dalje komentare iz bezbjednosnih razloga.

Upravo zbog ratnih bezbjednosnih izazova, o temi prisustva F-16 u Ukrajini treba razgovarati „sa oprezom“, rekao je Džefri Fišer, američki pilot i pukovnik u rezervi ratnog vazduhoplovstva SAD.

U intervjuu za američko državno glasilo VOA, Fišer je takođe rekao da nedostatak obučenih ukrajinskih pilota zbog nedostatka vizije savezničkog plana predstavlja prepreku za brzu vazdušnu superiornost Ukrajine, ali da su sami piloti ukrajinskog vazduhoplovstva, po Fišerovom mišljenju, „pokazali izuzetni u ovom ratu“.

Zašto nije bilo zvanične potvrde američkih ili ukrajinskih vlasti da su F-16 stigli u Kijev?

Džefri Fišer, pukovnik američkog ratnog vazduhoplovstva u penziji, tvrdi da je „Bajdenova administracija vjerovatno pokušala da što je moguće više krije trenutak dolaska F-16, kuda idu, koji očekuju, što su imena obučenih pilota. Ovo je rat, zar ne? Operativna bezbjednost je veoma važna stvar”.

„Što se tiče kašnjenja u isporuci. Mislim da je dio toga bio politički. Mislim da je Bajdenova administracija malo oklijevala oko davanja F-16 Ukrajini. Konačno su došli do ovoga. Ne bih rekao da smo im mi, Sjedinjene Države, dale pun komplet F-16. Mislim da moramo biti veoma pažljivi i oprezni“, rekao je Fišer.

Da li će doći do trenutnog udara na liniju fronta pošto F-16 stignu u Ukrajinu?

„U ovom trenutku ne znamo kakva su pravila upotrebe SAD uspostavila za F-16. Siguran sam da postoje. Bilo bi glupo misliti da nema pravila. Na kraju krajeva, Sjedinjene Države su zapravo nametnule neka značajna ograničenja na upotrebu ATACMS-a i drugih sistema naoružanja. Tako da mislim da bi bilo pomalo glupo misliti da ne postoji neki nivo pravila“, rekao je bivši američki pilot.

,,F-16 sa sobom nosi poboljšane sposobnosti jer je višenamenski lovac, i vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Ukrajinski piloti koji su prošli ili će biti obučeni obučavaju se u američkom ili zapadnom stilu. Tako da će biti obučeni za sve ovo“, naveo je on.

Kako Rusija doživljava prisustvo aviona F-16 u Ukrajini?

Džefri Fišer ne misli da će F-16 sada „promijeniti sve“ na liniji fronta. „Mislim da je komandant USAFE (US Air Force Europe), general Džejms Heker, zapravo najbolje opisao ovu situaciju. Rekao je da F-16 neće promeniti igru, ali će biti nadogradnja (za ukrajinsko vazduhoplovstvo)“, tvrdi Fišer.

„Ako sada govorimo o samo jednom ili dva F-16, to vjerovatno neće biti prijetnja, ali kada bude 12, 24, 36 aviona, onda će to zaista postati izazov. Jer tada možete da ostvarite misiju koju mislim da Ukrajina želi da postigne, a to je nadmoć u vazduhu, da budete u stanju da kontrolišete vazduh iznad sopstvene teritorije, a zatim da projektujete vazdušnu moć nad ruskim snagama, pružajući zaštitu ukrajinskim kopnenim snagama da bi mogle da posluju, da obezbijede logistiku i sve što im je potrebno bez straha od ruskih vazdušnih napada“ , reče bivši američki pilot.