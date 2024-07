Let "Junajted erlajnza" od Hjustona do Bostona bio je primoran hitno da sleti.

Let "Junajted erlajnza" od Hjustona do Bostona bio je primoran hitno da sleti jer su piloti prijavili "opasnu situaciju" u vezi stjuardese na avionu "Boing 737 Max 8", piše "Paddleyourownkanoo.com. Aviokompanija je potvrdila da je došlo do medicinskog problema.