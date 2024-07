Ruske trupe su prema nepotvrđenim informacijama ušle u Toreck gdje se od utorka vode ulične borbe!

Izvor: Printscreen/Twitter

Ukrajinski portal Strana citira oficira Oružanih snaga Ukrajine sa pozivnim znakom Aleks koji navodi da su ruske jedinice prodrle u Toreck i da su počeli sukobi na ulicama tog strateški važnog grada u Donjecku.

Napeto je u pravcu Torecka! Borbe su se sa naselja oko Torecka već proširile direktno na granice grada - napisao je Aleks na društvenim mrežama.

Za sada nema zvanične potvrde sa ukrajinske strane dok se ni ruski vojni blogeri još nisu oglasili sa novim informacijama. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u utorak da je na tom pravcu osvojeno selo Lenjinsko dok ukrajinski vojni telegram kanal DeepState, koji je povezan sa obavještajnim službama, navodi da ruske trupe napreduju sa istoka ka Torecku, međutim, nije potvrdio prodor u sam grad.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak kako je vazdušna bomba pogodila višespratnicu u Torecku.

Ruski vojni ekspert Jurij Podoljaka navodi da Oružane snage Rusije napreduju kod Torecka uprkos "očajničkom otporu" i prebacivanju rezervi protivnika.

Naše trupe su stigle do deponije u selu Železno što će umnogome zakomplikovati logistiku neprijatelja na jugu između Železnog i Njujorka. Gubitak dominantne visine će zaustaviti pokušaje da se zadrži ta teritorija. To će nam takođe omogućiti da uđemo u južni deo Torecka i time veoma otežamo neprijatelju da zadrži ovaj deo grada - navodi Podoljaka i dodaje da su ruske trupe i do rudnika Severnaja gde se nalazi ključni odbrambeni centar Oružanih snaga Ukrajine.

Linija fronta nije se pomerala kod Torecka od 2014. godine i položaji Oružanih snaga Ukrajine, koji su godinama dobro utvrđeni, smatrani su praktično neosvojivim.

Toreck je pre rata imao oko 35.000 stanovnika.

Zauzimanje grada moglo bi da omogući Oružanim snagama Rusije da se prebace na Konstantinovku, Kramatorsk i Slavjansk.

Vojni blogeri na Telegramu, podsetimo, objavili su snimak ruskog vojnika koji diže u vazduh kuću na periferiji Njujorka sa pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine.