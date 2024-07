BIvši glavni komandant britanske vojske upozorio je NATO da se "svijet suočava sa najopasnijim trenucima od kraja Drugog svjetskog rata".

Izvor: American Photo Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

Bivši glavni komandant britanske vojske, general Ser Patrik Sanders, oštro je upozorio članice NATO da se svijet suočava sa "najopasnijim trenutkom od 1945. godine", piše "Skaj Njuz". On smatra da je sve to nastavak neizvijenosti u kojoj se svijet nalazi posljednjih godina, naročito od početka rata u Ukrajini.

On je u intervjuu za "Tajms" rekao da su Rusija, Kina i Iran "nove sile osovine". Smatra da bi Treći svjetski rat mogao da izbije u narednih pet godina.

"One su međuzavisnije i usklađenije nego što su bile izvorne sile osovine. Većina procjena će vam reći da imamo negdje između pet i deset godina prije nego što se Rusija oporavi i bude sposobna da predstavlja pretnju kakva je bila prije rata u Ukrajini. Ako sada preduzmemo prave korake i pozabavimo se prijetnjama i nedostacima koje imamo, ako modernizujamo naše oružane snage, ako društvo i državu učinimo otpornijim, to je način na koji ćemo spriječiti sukob. Ako sve to učinimo, mala je vjerojatnost za sukob. Ako ne učinimo, to povećava vjerovatnost i ohrabruje Rusiju, Kinu i Iran", rekao je Sanders.

On se potom osvrnuo na sopstvenu zemlju. Naveo je da britanske oružane snage trenutno nisu dovoljno jake da pokrenu operacije poput invazije južnog Iraka 2003. ili Foklandskih ostrva 1982. godine.

"Da li biste mogli da sakupite dvije brigade koje su zauzele Foklande? Da, naravno da bismo mogli. Ali, da li bismo li ih mogli dovesti tamo? Da li bismo mogli da imamo radnu grupu koja bi to omogućila i održavala? Ne", dodao je general.