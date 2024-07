Orban "neovlašćeno" koristi visoku poziciju u EU za promociju svoje tzv. mirovne misije.

Mađarski premijer Viktor Orban, koji je 1. jula preuzeo predsjedavanje EU, najblaže rečeno, "neovlašćeno" koristi tu poziciju za promociju svoje tzv. mirovne misije. On je najavio da će u narednih šest mjeseci (Mađarska je predsedavajući do kraja ove kalendarske godine) "voditi borbu za zaustavljanje rata u Ukrajini", iako za to nema mandat iz Brisela, koji je nezadovoljan njegovim samostalnim postupcima koji nisu dogovoreni unutar EU. Dakle, radi se o veoma škakljivoj situaciji koju Orban očigledno i namjerno zloupotrebljava, stvarajući sebi prostor u slučaju da njegov ideološko-politički guru Donald Tramp pobijedi na predsjedničkim izborima u SAD, navodi Jutarnji.