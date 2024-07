#Earthquake(#землетрясение) M5.5 occurred 87 km S of Ust’-Kamchatsk Staryy (Russian Federation) 10 min ago (local time 23:55:33). More info at:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/ncEpbvcFRZ

https://t.co/BBlwtnr5FZpic.twitter.com/p3oL3ECDh6