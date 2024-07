Posjeta mađarskog premijera Viktora Orbana Moskvi izazvala je burne reakcije u Briselu.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Šokantna posjeta Mađarskog premijera Viktora Orbana Moskvi, samo pet dana nakon što je ta zemlja preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, izazvala je burne reakcije u Briselu. Iako se očekivalo da će Mađarska predsjedavati kao iskreni posrednik između zemalja EU i ostaviti po strani nacionalni stav, čini se da je Orban odlučio drugačije.

Kako bi se distancirali od Orbana, EU je saopštila da, iako je on predsjedavajući, nema ovlašćenja da u ime Evropske unije djeluje u odnosima sa trećim zemljama. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i sigurnost Žozep Borelj, koji je i šef zajedničke spoljne politike Unije, rekao je u saopštenju za javnost da je ova posjeta isključivo u okviru bilateralnih odnosa Mađarske i Rusije.

"Mađarska trenutno predsjedava Savjetom po rotaciji do 31. decembra 2024. godine. To joj ne daje pravo na bilo kakvo zastupanje unije u spoljnoj politici, jer je to ovlašćenje predsjednika Evropskog savjeta na nivou šefova država ili vlada i visokog predstavnika za spoljnu politiku i sigurnost na nivou ministara", rekao je Borelj.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i sigurnost naglašava da Orban nije dobio nikakav mandat od Savjeta EU da posjeti Moskvu.

"Stav EU o ruskom činu agresije na Ukrajinu predstavljen je u brojnim zaključcima Savjeta. Ovakav stav isključuje kontakte između EU i predsjednika Putina. Mađarski premijer stoga ni u kom smislu ne predstavlja EU. Pored toga, vredi napomenuti da je predsjednik Putin optužen od strane Međunarodnog krivičnog suda i da je izdat nalog za hapšenje zbog njegove uloge u prinudnoj deportaciji djece iz Ukrajine u Rusiju", navodi se u saopštenju visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i sigurnost, Žozep Borelj.