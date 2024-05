Bivši izraleski premijer osuo paljbu po aktuelnom.

Izvor: YT/trt world/CTV News

Bivši izraelski premijer Ehud Olmert rekao je u razgovoru za N1 da je greška to što su Norveška, Španija i Irska donijele odluku da priznaju državu Palestinu.

"Dobro je poznato da se svim srcem zalažem za to da se političko rješenje nađe putem pregovora između Izraela i Palestinaca, što bi rezultiralo dvijema državama. Dakle, apsolutno sam za dvije države, odavno sam to predložio Palestincima i neprestano sam se zalagao za to, još od 2008. godine“, kaže on.

Dodaje, stoga, da nije protiv rješenja, ali da vjeruje da će inicijativa Irske, Norveške i Španije imati kontraefekat, jer će to uvjeriti Palestince da ne moraju ni da pregovaraju. "Ako postoji podrška za palestinsku državu, oni će se obratiti Ujedinjenim nacijama i možda će UN odlučiti da priznaju palestinsku državu, a onda će reći zašto bismo sad pregovarali s Izraelom? Sad postoji dogovor o postojanju palestinske države. Primorajte Izrael da to prihvati bez pregovora“, ističe Olmert.

Čitava mudrost političkog procesa jeste, dodaje, da Izrael i Palestina u pregovorima uspostave međusobne odnose, međusobno poštovanje i obaveze koje će garantovati da će palestinska država, ako se zaista stvori, biti stabilna. "Da će sarađivati s Izraelom i da se neće ponavljati događaji koji sve vrijeme dovode do nasilja i stalnih sukoba. Dakle, mislim da razumijem da Norveška, Španija i Irci izražavaju svoje protivljenje politici izraelske vlade, ali ovo nije način da se to riješi“, navodi.

Kaže da, nažalost, većina Izraelaca ne misli kao on. "Mislim da je reakcija većine Izraelaca nakon događaja 7. oktobra bila najprirodnija reakcija, ljudska reakcija. Bili su apsolutno besni i zgroženi zvjerstvima koje su počinili Palestinci. Bili su užasnuti načinom na koji se postupalo, posebno prema velikom broju onih koje su pripadnici Hamasa masakrirali, ubili i zaklali, a koji su bili posvećeni miru s Palestincima i pomagali u koordinaciji svih vrsta olakšica za Palestince koji žive u Gazi, kao dobre komšije. Dakle, emocionalna reakcija Izraelaca bila je ustanak protiv Palestinaca, što je svakako promenilo ravnotežu unutar Izraela kad je u pitanju političko rješenje. Ali to je nešto što će se promijeniti, a naše je da damo sve od sebe da se to promijeni“, ističe bivši izraelski premijer.

Da bi se pokrenula ideja o stvaranju dvije države, potrebno je drugačije vođstvo u Izraelu, odnosno – da dođe do smjene vlade koja će to omogućiti, smatra Olmert.

"Benjamin Netanjahu nema političku budućnost, pa pokušava da produži svoj sadašnji život izraelskog premijera, kako se kasnije ne bi morao da se suoči s mogućim posljedicama onoga što se dogodilo. Ali to je samo pitanje vremena, nema sumnje. Netanjahu je gotov, on je prošlost i završiće u zapećku istorije zbog neuspjeha prije 7. oktobra i neuspjeha nakon 7. oktobra, sve do danas“, navodi.