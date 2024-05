Operacija premijera Slovačke je uspješno završena.

Izvor: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako saznaje slovački portal "TA3", operacija premijera Slovačke Roberta Fica je završena. On je stabilan, dobro se osjeća i komunicira sa ljekarima i medicinskim sestrama.

Na slovačkog premijera danas je u Handlovu pucao Juraj Cintula (71), poznati pisac i opozicionar. Fico je izašao iz zgrade vlade nakon sjednice, prišao je ogradi gdje je bio okupljen narod kada se iznenada pojavio Cintula koji je potegao pištolj i pucao u premijera.

Pogledajte fotografije pokušaja atentata na premijera Slovačke Roberta Fica

Ficovo obezbjeđenje je reagovalo i prebacilo ga do automobila koji ga je odvezao do helikoptera. Letilica je prebacila Fica u bolnicu u kojoj je on uspješno operisan, a napadač je odmah uhapšen.