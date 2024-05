Analitičari o novom ministru odbrane: OVO JE NOVI PRIORITET ZA PUTINA

Vijest da je ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio jednog od najbližih saradnika Sergeja Šojgua sa mjesta ministra odbrane izazvala je ogromnu pažnju svjetske javnosti i još jednom pod lupu stvaila zakulisne radnje u Kremlju, koje tokom poslednje dvije godine po pravilu rezultiraju previranjima u samom vrhu ruske vlasti.

Na Šojguovo mjesto Putin je odlučio da postavi dosadašnjeg vicepremijera i doktora ekonomije Andreja Removiča Belousova, što je prema mišljenju analitičara jasan znak da Moskva menja taktiku ratovanja.

Ovo je bila tema jutarnjeg programa Kurir televizije Redakcija o kojoj su diskutovali Vinko Pandurević, general u penziji, Milutin Ilić, izvršni direktor Instituta Geopolitikon i Vladimir Kljajić, politikolog.

Izveštaji pominju neke termine koji možda nisu primjereni, da su neki ministri smijenjeni, udaljeni, sklonjeni. Mislim, za nas je obično kad neko posle 12 godina napusti neku funkciju, ispada sklonjen i udaljen. Ja to uopšte ne bih posmatrao u smislu nekog revanšizma, osvete, pomjeranja, zbog nekih loših rezultata rada, nego jednostavno novi ljudi dolaze na nova mjesta. Slušajući riječi gospodina Belousova, novog ministra odbrane, koji potencira pitanje standarda vojnika, plata, liječenja, zbrinjavanja, stambenog osiguranja, ukazuje da su postojali neki problemi te vrste koji su značajni za moral boraca i opšte uključivanje novih vojnika, nego što je stama situacija na frontu. Nije ni Šojgu klasični vojnik bio, on je bio neki hibrid, on je takođe civil, ali je dugo vremena u ministarstvu za vanredne situacije, posle u ministarstvu odbrane i upoznat je bio sa tim stvarima - rekao je Pandurević.

Drugi sagovornik Olje Lazarević vjeruje da nema dramatičnih promjena uprkos kadrovskim rješenjima.

Izbor ovakvog ministra jasno pokazuje da će oni ponoviti staru matricu kao kada su imali svojevremeno probleme sa ambicijama nacističke Njemačke, s tim što su onda morali da se definitivno najbolje organizuju što mogu ispred Moskve, ispred Staljingrada. Sada su negde na nivou 1943. godine kod Donbasa, imaju daleko bolju poziciju sa vojne tačke gledišta, sa geopolitičke i geostrateške tačke gledišta, ali ponavljaju jedan isti recept. Oni su na veoma modernu strategiju i taktiku koju je primenjivala nacistička Njemačka, na veoma moderno oružje tog vremena, odgovorili tenkom grubog izgleda T-34, masovne proizvodnje koje ipak riješio problem superiornosti takve industrije kao što je bila nacistička Njemačka koja je bila zaista za svoje doba iznad svog vremena. Mislim da oni ponavljaju istu matricu. Izborom takvog ministra oni jasno pokazuju da će se okrenuti finansijama i inovacijama - smatra Ilić.

Klajić, međutim, promjene u Rusiji smatra za kozmetičke, baš kao što su bili nedavni predsjednički izbori.

Rijetko ko iz tog samog vrha Kremlja u potpunosti izgubi funkciju. Dakle, samo se malo drugačije promiješaju karte, ali ličnosti ostaju manje više tu. Imajući vidu da izbori nikakvi nisu ni bili u Rusiji, prije svega treba da znači, da tu niko ne ostaje neuhlebljen u takvom diktatorskom režimu, imajući vidu da je bio dosta lojalan. Treba svakako naglasiti da je on bio u žiži javnosti i kada je njegov unuk kačio snimke po Instagramu, koji nije bio draftovan da ide u vojsku, tako da se korupciji tog režima na tom primeru najbolje oslikava. Oni koji su bliski Putinu ne moraju da brinu da će biti pozvani da služe, nego će druga djeca da idu da ratuju za njegove ambicije proširenja Rusije. Naravno i da je toliko dobar taj odziv ne bi se angažovali Vagnerovci, ne bi se angažovali plaćenici i plaćene vojske. Ukrajinci se bore za svoju teritoriju, odnosno za svoju odbranu, dok se sa druge strane Rusija angažuje plaćenike iz Sirije koje dovlače da se bore za njihove interese.