Engleza Pitera Smita je napala bik ajkula u zalivu Kurland.

Izvor: YouTube/Printscreen/DeFilmBlog

Englez Piter Smit (64) bio je na jednom karipskom ostrvu sa suprugom Džo i prijateljima kada ga je napala ajkula u zalivu Kurland. Dvojica prijatelja su ostala u moru da se "bore protiv ajkule", rekla je gospođa Smit. Njen suprug je na intenzivnoj njezi u Opštoj bolnici Skarboro na ostrvu, gdje je u stabilnom stanju, piše BBC.

"Piter je zadobio oštećenje lijeve ruke i noge, ubodne rane na stomaku i povrede desne šake, čiji se puni obim još procjenjuje", rekla je njegova supruga. Procjenjuje se da je ajkula bila duga od 2,4 do 3 metra i široka 60 cm.

Očevidac Orion Jakerov, menadžer vodenih sportova u obližnjem ljetovalištu Starfiš, rekao je da su drugi ljudi u moru "fizički pokušavali da se bore sa ajkulom". On je lokalnoj televiziji rekao da: "Mislim da to nisu vidjeli. Bili su do struka u vodi tako da nisu bili van svoje dubine. Mislim da su joj bili okrenuti leđima i samo su se izležavali. Niko nije vidio ajkulu kako dolazi".

Vlasti su nakon napada zatvorile sedam plaža i sve priobalne oblasti između grada Plimuta na sjevernoj obali ostrva i zaliva Store na njegovom zapadnom dijelu, u dužini oko 11,3 km. Dronovi su korišćeni za nadgledanje područja, a svi koji upravljaju čamcem pozvani su na oprez.

Poznato je da su bik ajkule agresivne i najčešće ih nalazimo u plitkim vodama duž tropskih obala, što ih čini - zajedno sa velikim bijelim i tigrastim ajkulama - među vrstama koje će najvjerovatnije doći u kontakt sa ljudima i napasti ih. Nagrada od 10.000 dolara koja je ranije ponuđena svakom ko uhvati ajkulu i ukloni je sa plaža je povučena, rekao je Avgustin u subotu, prenio je BBC.