Ispovijest zlostavljane žene "Putinovog bankara".

Grofica Aleksandra Tolstojeva, bivša partnerka čovjeka poznatog kao "Putinov bankar", tvrdi da ju je godinama fizički i emocionalno zlostavljao prije nego što je protjeran iz zemlje prije devet godina.

Oligarh Sergej Pugačev odigrao je možda presudnu ulogu u "punjenju Putinovog džepa" otkako je ruski diktator došao na vlast. Kontrolisao je brodogradilišta i rudnike sve dok nije optužen da je napunio džepove malverzacijama preko banke koja je od tada propala. Nakon što je napustio Rusiju, optužio je Putinove saveznike da su uništili njegovu poslovnu imperiju vrijednu više milijardi dolara. Britanski Viši sud osudio ga je na dvije godine zatvora zbog nepoštovanja suda i kršenja sudskih naloga.

Međutim, poslovne malverzacije nisu jedini prošli grijeh "Putinovog bankara". Njegova bivša partnerka je u emotivnom intervjuu sa Rejčel Džonson na njenom podkastu optužila Pugačeva da ju je više puta tukao, drogirao, izolovao od prijatelja i čak pokušavao da joj otme djecu.

Pugačev i Tolstojeva imaju troje djece, a grofica danas tvrdi da bivši oligarh u poslednjih pet godina nije platio ni centa za njihovo izdržavanje. Kako grofica navodi, Pugačev je dugo pratio njenu porodicu, iako sada živi u Francuskoj nakon što mu je zamrznuta imovina u Velikoj Britaniji.

Za podkast je detaljno opisala situacije u kojima je bila zlostavljana.

"Ispričaću vam najgori detalj iz naše veze. Bili smo u Moskvi, izašla sam na večeru sa prijateljicom, a kada sam se vratila on je izleteo iz svoje sobe, pocepao mi haljinu i fizički me napao", kazala je.

Kada je došla u policijsku stanicu da prijavi Pugačeva, rekli su joj da ga dobro poznaju i da ne mogu da joj pomognu. Grofica Tolstojeva, koja je u daljim rodbinskim odnosima sa autorom Rata i mira Lavom Tolstojem, kaže da ju je Pugačev drogirao sedativima nakon incidenta, piše jutarnji.hr.

"Odveo me je kod psihijatra, natjerao ga da me napuni tabletama i stavi mi lisice. Tvrdio je da sam luda. Bila sam prekrivena modricama. To nije bilo samo verbalno zlostavljanje, nije bilo samo preuzimanje kontrole nad mojim životom. Izolovao me je od mojih prijatelja, hteo da kidnapuje sopstvenu djecu, činio mi je razne grozne stvari", ispričala je.