To bi bio prvi put da su SAD preduzele takav korak!

Bajdenova administracija bi trebalo da objavi sankcije protiv IDF bataljona Netzah Iehuda zbog navodnih kršenja ljudskih prava Palestinaca na Zapadnoj obali, izvijestio je u subotu novinski sajt Akios. To bi bio prvi put da su SAD preduzele takav korak.

Bataljon je u prošlosti bio u središtu nekoliko kontroverzi povezanih sa desničarskim ekstremizmom i nasiljem nad Palestincima, posebno uključujući smrt Omara Asada, 78-godišnjeg palestinskog Amerikanca koji je umro nakon što je pritvoren - vezan lisicama i sa povezom na očima, a kasnije su ga vojnici bataljona napustili u uslovima smrzavanja.

Izrael je premjestio jedinicu sa Zapadne obale u decembru 2022. godine - iako je to negirao zbog ponašanja vojnika - i od tada služi uglavnom na sjeveru zemlje. Navedeni američki plan izazvao je oštar odgovor izraelskih zvaničnika, uključujući premijera Benjamina Netanjahua.

"IDF ne smije biti sankcionisana!", napisao je na platformi X/Tviter.

"Poslednjih nedelja sam radio protiv sankcionisanja izraelskih građana, uključujući i moje razgovore sa američkom administracijom. U vrijeme kada se naši vojnici bore protiv terorističkih čudovišta, namjera da se izdaju sankcije jedinici u IDF-u je vrhunac apsurda i moralni pad“, dodao je on, obavezujući se da će se boriti protiv tog poteza.

Ministar iz ratnog kabineta Benni Gantz pridružio se kritikama, rekavši da je ta pešadijska jedinica „integralni deo IDF-a“ i da je vezana vojnim i međunarodnim pravom. On je dodao da Izrael ima "jake i nezavisne" sudove koji su sposobni da se bave navodnim kršenjima.

"Imamo veliko poštovanje prema našim američkim prijateljima, ali uvođenje sankcija jedinici je opasan presedan i šalje pogrešnu poruku našim zajedničkim neprijateljima u vrijeme rata“, rekao je Gantz, obećavajući da će "preduzeti mere kako ova odluka ne bi prošla.”

Izrazi iznenađenja i bijesa u Izraelu došli su ubrzo nakon što su lideri izrazili duboku zahvalnost SAD za veliki paket vojne pomoći jevrejskoj državi. Pozivajući se na neimenovane američke izvore, u izveštaju Aksiosa se navodi da će sankcije zabraniti prenos američkog oružja pretežno ultra-pravoslavnoj pješadijskoj jedinici i sprečiti njene vojnike da treniraju sa američkim snagama ili učestvuju u bilo kakvim aktivnostima koje finansiraju SAD.

Antoni Blinken je u petak rekao da je donio "odluke" u vezi sa optužbama da su izraelske snage prekršile zakone. Upitan na konferenciji za novinare u Italiji o izveštajima da je Stejt department preporučio prekid vojne pomoći određenim izraelskim jedinicama zbog mogućih kršenja ljudskih prava na Zapadnoj obali, Blinken nije u potpunosti potvrdio te izvještaje, ali je obećao rezultate vrlo brzo. "Mislim da mislite na takozvani Leahi zakon i naš rad u skladu sa tim“, odgovara on. "Dakle, ovo je veoma važan zakon. I to je onaj koji primenjujemo širom svijeta. A kada radimo ove istrage, to je nešto za šta je potrebno vrijeme. To se mora raditi veoma pažljivo, kako u prikupljanju činjenica tako i u njihovoj analizi".

"I upravo smo to uradili. I mislim da je pošteno reći da ćete vrlo brzo videti rezultate. Odlučio sam. Možete očekivati da ćete ih videti u narednim danima“, rekao je Blinken, ne objašnjavajući detalje.

Pripadnici sporne jedinice su učestvovali u više kontroverznih i nasilnih incidenata, a takođe su u prošlosti osuđeni za mučenje i zlostavljanje palestinskih zatvorenika.

Od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra, SAD su izdale tri runde sankcija protiv naseljenika zbog nasilja nad Palestincima.