Nižu se nova saznanja o napadu Irana na Izrael.

Izvor: Youtube/nbc news

Napad Irana na Izrael dronovima-kamikazama usmjerio je još jednom pažnju čitavog svijeta ka tom dijelu svijeta. S obzirom na to da je razdaljina između dva glavna grada tih država, Teherana i Irana, tačno 1.585 kilometara, jasno je da će proći još nekoliko sati nakon lansiranja i da će se izraelska vojska suočiti sa dronovima posle ponoći.

S tim u vezi, portparol ministarstva odbrane Izraela oglasio se, dao instrukcije građanima i uvjerio ih da je Izrael spreman za ovaj napad i samostalno i uz pomoć svog saveznika, Sjedinjenih Država. Dok se očekuje da i avioni i sistemi SAD učestvuju u odbrani Izraela, na društvenim mrežama korisnici objavljuju video snimke dronova koji lete preko Iraka, na putu ka konačnom odredištu.

Iako nema konačne potvrde, američki ABC njuz objavio je u toku večeri da Sjedinjene Države vjeruju da je Iran spreman da lansira i do 500 dronova i projektila i to ne samo iz svoje države, već iz više zemalja - Irana, Iraka, Sirije, Libana i Jemena. Za to vrijeme, Jordan je objavio da je zatvorio vazdušni prostor iznad svoje teritorije.

Iranska "Revolucionarna garda" potvrdila je da je počeo napad i navela da je to odgovor Izraelu na konzularni objekat Irana u Damasku.