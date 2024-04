Riba za koju se vjeruje da najavljuje katastrofu viđena je malo prije nego što je smrtonosni zemljotres potresao Tajvan!

Izvor: kurir/ prinscreen youtube

Veslače obično žive na dubinama od 1.000 metara, međutim, japanska legenda kaže da se pojavljuju u plitkim vodama kada je seizmički događaj neizbježan.

Ispostavilo se da je misteriozna riba uhvaćena na Filipinima neposredno prije nego što se sujsedni Tajvan suočio sa najvećim zemljotresom u poslednjih 25 godina. Riba je pronađena u blizini ostrva Кalangaman koje se nalazi oko 1.500 kilometara južno od epicentra zemljotresa i to nekih 30 sati prije nego što se zdogodio.

Ribar Brenjeng Kajon, koji je uhvatio ribu u utorak oko 2 sata ujutro, vjeruje da to nije slučajnost.

To bi mogao biti loš znak. Zemljotres je potresao Tajvan. Nisam ranije vjerovao, ali sada sam počeo da vjerujem. Ja sam vlasnik ribarskog čamca i imao sam tri ribara na njemu. Posada nije znala koja je to vrsta ribe. To je bio prvi put da je vide. Hteli su da je vrate nazad, međutim, zaustavio sam ih i rekao da je donesu na obalu. Prepoznao sam je čim sam je video. Video sam je i ranije, ali ne toliko veliku - rekao je ribar.

Kajon navodi da je "riba sudnjeg dana" bila duga skoro metar i po i teška 15 kilograma.

Sve što se dešava je isceljenje naše majke zemlje. Prirodna katastrofa je uvek prisutna. Vjerujem u Boga i to je razlog zašto se ne plašim - dodao je Kajon.

Spasilačka služba Tajvana siopštila je da je zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale odneo 12 života dok je skoro 1.000 povrijeđeno.

Vjerovanje u zloslutnu prirodu morske ribe dobilo je novi značaj nakon zemljotresa u Tohokuu 2011. godine i cunamija koji su uništili Japan. Godine 2010. ekološki seizmolog Кijoši Vadacumi je spekulisao da bi legenda o stvorenju možda bila utemeljena na nauci.

Ribe koje žive blizu morskog dna su osetljivije na kretanje aktivnih raseda od onih blizu površine mora - rekao je Vadacumi.

Seizmološko društvo Amerike, međutim, nije uspelo da pronađe vezu između ribe i potresa.

Tokom istraživanja prostorno-vremenski odnos između pojave dubokomorske ribe i zemljotresa jedva da je pronađen. Stoga se smatra da je ovaj japanski folklor sujeverje koje se pripisuje iluzornoj korelaciji između ova dva događaja - navelo je 2019. godine Seizmološko društvo Amerike.