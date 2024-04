Sjedinjene Američke Države su, nakon predloga francuskog predsjednika Emanuela Makrona da je spreman za slanje vojske u Ukrajinu, izrazile bojazan da bi oni ili NATO mogli da budu umiješani u sukob ako Rusija udari na francuske trupe.

Izvor: Kurir/LEMOUTON STEPHANE/POOL/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Prema pisanju američkog lista, mogućnost prisustva zapadnog osoblja u Ukrajini – kako civilnog tako i vojnog – pokrenula je goruća pitanja o tome kako saveznici treba da reaguju ako bilo ko od njih bude ubijen u ruskim napadima.

,,Bajdenova administracija bila je zabrinuta da bi Rusija mogla da napadne francuske trupe ako budu poslate u Ukrajinu", citira publikacija riječi američkog zvaničnika. On je dodao da bi to moglo da dovede do uplitanja Francuske, a možda i drugih zapadnih zemalja u sukob.

Istovremeno, prema riječima neimenovanog zvaničnika, Makron je rekao saveznicima da nema potrebe za miješanjem NATO ili SAD ako Rusija napadne francuske trupe.

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je u februaru da se EU složila da stvori "koaliciju za duboke udare" – snabdijevajući Ukrajinu raketama srednjeg i dugog dometa. On je takođe rekao da će Francuska učiniti sve da spriječi Rusiju da "pobijedi u ovom ratu".

Prema njegovim riječima, lideri zapadnih zemalja su razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, konsenzus još nije postignut, "ali se ništa ne može isključiti". Tokom sastanka sa opozicionim liderima početkom marta, Makron je ponovio da Francuska "nema granica i crvenih linija" po pitanju pomoći Ukrajini.

Makronove riječi oštro je kritikovao niz NATO partnera, uključujući Njemačku, kao i političke snage u samoj Francuskoj. Lideri političkih partija optužili su predsjednika da uvlači Pariz u sukob, za neozbiljnost, a zamjerili su mu i što se o ovim pitanjima nije konsultovao sa parlamentom.

Kremlj je kasnije saopštio da su obratili pažnju na Makronove riječi da se u Evropi govori o temi slanja vojnog osoblja u Ukrajinu, a Moskvi je dobro poznat i njegov stav o nanošenju strateškog poraza Rusiji u Ukrajini.

Napomenuli su da jedan broj zemalja čiji su predstavnici prisustvovali razgovorima u Parizu o Ukrajini drži "prilično trezvenu procjenu potencijalnih opasnosti od takve akcije i potencijalne opasnosti od direktnog uključivanja u vruć sukob", što "apsolutno nije u interesu od ovih zemalja".