Vojni analitičar Franc-Štefan Gadi posle posjete frontu govori o glavnim problemima ukrajinske vojske, on smatra da Ukrajina nije spremna za ofanzivu 2024, kao i da je ruska ofanziva vjerovatna u drugoj polovini ove godine.

Izvor: Profimedia

Austrijanac Franc-Štefan Gadi (41) je nezavisni analitičar, vojni savjetnik i rezervni oficir. On savjetuje vlade i oružane snage u Evropi i SAD o strukturnim reformama i budućnosti ratovanja. Više puta je bio kao posmatrač na frontu u Ukrajini,a prethodno u Iraku i Avganistanu.

Dojče vele prenosi da je za Tagesšau, portal njemačkog javnog servisa ARD, sa Gadijem razgovaro Ekart Arec.

Šta ste uočili prilikom svoje poslednje posjete frontu u martu?

Franc-Štefan Gadi: Borbeni moral na frontu je i dalje veoma visok. Ali u poređenju sa posjetom prije godinu dana, sada vojsci na frontu nedostaje cilj, više nema perspektivu. Pitaju se šta je sledeći korak? A i vojska koja se brani je drugačije motivisana nego vojska u ofanzivi.

Za to sigruno postoji više razloga. Kada je riječ o artiljerijskoj municiji, situacija će biti napeta bar do jeseni. Kako se sa tim nose na frontu?

Franc-Štefan Gadi: Nismo to vidjeli kao glavni problem prilikom naše poslednje posjete frontu. A ni vojnici na frontu to ne vide tako. Moj kolega Mihael Kofman i ja smo izračunali da ukrajinska vojska treba da ispali otprilike 2.000 do 3.000 komada artiljerijske municije dnevno da bi održala odbrambenu strategiju. Ukrajina trenutno za to još uvijek ima dovoljno municije, iako se čini da se vatra stalno smanjuje. A ako paket pomoći SAD bude odobren, ona za nekoliko dana ili sedmica stiže i dodatna municija. Glavni problem je nedostatak ljudi.

Zbog čega nema dovoljno vojske i kako se to može riješiti?

Franc-Štefan Gadi: To je najteži problem i ne može se odmah riješiti. Proći će mjeseci prije nego što nove trupe budu poslate na front i vjerovatno neće biti spremne prije kraja ljeta. Moraju biti adekvatno obučeni, jer slanje loše obučenih vojnika povećava rizik od velikih gubitaka i smanjuje motivaciju i borbenu efikasnost – to je pokazala i kontraofanziva prošle godine.

Činjenica da ovaj kadrovski problem postoji pokazalo se najkasnije prošle jeseni, i Ukrajina je na njega mogla da reaguje ranije. Međutim, mi na Zapadu dijelimo odgovornost za ovu kadrovsku situaciju jer Ukrajina nije mogla jasno da izračuna koliko će municije dobiti. Ako možete da planirate unaprijed, to je dodatna motivacija da izvršite mobilizaciju. Doduše, mobilizacija je trenutno krajnje nepopularna kod stanovništva.

Čujemo da postoji i problem sa odbrambenim linijama na ukrajinskoj strani.

Franc-Štefan Gadi: To je treći i neposredni problem – nedostatak odbrambenih struktura koje nisu sistematski izgrađene. S jedne strane, za to postoje razumljivi razlozi – proširenje bi se moglo posmatrati kao priznanje da se područje izvan ovih linija odbrana ne može ponovo osvojiti u bliskoj budućnosti.

Ali postoje i strukturni problemi. Za razliku od ruskih oružanih snaga, ukrajinska vojska nije odredila posebne jedinice, koje rade samo na drugoj ili trećoj liniji odbrane.

Vjerujete li da Ukrajina može da izdrži dok se ne ubrza proizvodnja oružja u Evropi i SAD?

Franc-Štefan Gadi: Vjerujem da može, ako riješi navedene probleme. Djelimični kolaps fronta ne znači automatski i poraz u ratu. To bi ipak otežalo situaciju. Bila bi velika greška ako bi Ukrajina ove godine, nespremna, pokušala da krene u ofanzivu.

Ali ako Ukrajina uspije da sačuva svoje trupe, riješi kadrovski problem što je prije moguće, a da istovremeno zauzme dobro razvijene odbrambene linije i bude snabdjevena municijom, onda vidim realnu šansu da se ukrajinske oružane snage pregrupišu i onda možda ponovo mogu da preduzmu ofanzivne akcije 2025.

Rusi su pretrpjeli velike gubitke u bici kod Avdijevke – procijenili su to na oko 16.000 vojnika. Ipak, brojčanost nije glavni problem sa kojim se suočava ruska vojska?

Franc-Štefan Gadi: Rusi su uspjeli da održe stabilan nivo ljudi, regrutuju desetine hiljada vojnika mjesečno. Kada je riječ o artiljerijskoj municiji, ne vidim pravi problem za ruske oružane snage u ovoj godini i bar u prvoj polovini 2025. sve dok ima dovoljno zamjenskih cijevi za topove.

Njihov problem je oprema, posebno nedostatak oklopnih vozila. Vidjeli smo da se koristi neka mnogo starija oprema.

Rusi i dalje imaju nadmoć u vazduhu, napadaju u velikim razmjerama dronovima, ali ove godine i modernizovanim kliznim bombama FHB-3000, čiju su proizvodnju značajno povećali. Kakvu ulogu one igraju?

Franc-Štefan Gadi: Ove bombe imaju ogroman efekat, uključujući psihološki. Njihova stopa pogodaka je niska. Ali eksplozivna snaga je impresivna. Vidjeli smo kratere koje su ostavile ove bombe od 500 kilograma. Kada čujete takvu bombu kako eksplodira u daljini, to ima veoma uznemirujući efekat. To se u našim razgovorima iznova i iznova isticalo. Na vrhuncu bitke kod Avdijivke, desetine ovih bombi su bačene u roku od nekoliko sati.

Kako ocjenjujete sposobnost ruske vojske da izvrši ofanzivu?

Franc-Štefan Gadi: Ofanzivna sposobnost ruskih oružanih snaga će se povećati u narednim mjesecima osim ako ne naprave neku fatalnu operativnu ili stratešku grešku. U prosjeku Rusija i dalje ima artiljerijsku nadmoć od 5:1 do 6:1, pritom nema manjka kadrova i još ima dovoljno materijala.

Izvor: Vitaly Timkiv / Sputnik / Profimedia

Ali ako Rusi pretrpe previše materijalnih gubitaka, posebno oklopnih vozila, moglo bi biti teško. Ipak, postoji realna opasnost da dođe do ofanzive u kojoj će Ukrajina morati da se odrekne djelova fronta. To ne mora da se desi u bliskoj budućnosti, ali bi moglo da se desi u drugoj polovini godine.