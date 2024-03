Predsjednik Rusije Vladimir Putin je posle terorističkog napada na Krokus siti hol stalno bio pri "kontrolnoj tabli" i dobijao je izvještaje preko bezbjednosnih snaga, rekao je sekretar za štampu šefa države Dmitrij Peskov u komentaru novinaru VGTRK Pavelu Zarubinu.

Izvor: Profimedia/Artyom Geodakyan / TASS

Zarubin je na svom Telegram kanalu objavio dio razgovora.

"Ujutru je nastavljen rad. I sastanci su održani, a predsednik Putin stalno, kako kažu, sedi na daljinskom. Čelnici, prvenstveno u to vreme snaga bezbednosti, kontaktiraju ga direktno. Obavešten je o tome kako su se odvijale pripreme i kako je došlo do zatvaranja terorista", rekao je predstavnik Kremlja.

On je dodao da je Putinova noć bila neprospavana, a on nije spavao do televizijskog obraćanja.

"U takvim trenucima niko nema vremena za spavanje, posebno šef države", rekao je Peskov.

Peskov je ranije napomenuo da je posle terorističkog napada Putinov rad tekao danonoćno.