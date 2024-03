Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prvi put spomenuo mogućnost pregovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prije povratka na granice iz 1991. godine!

Izvor: Profimedia/AFP

Zelenski je za Si-Bi-Es naglasio da će Putin biti "spreman za dijalog" ako ukrajinske oružane snage dođu do granica iz 2022. godine.

Nećemo morati da deokupiramo sve naše teritorije isključivo vojnim putem. Siguran sam da će, kad izgubi teritorije koje je zauzeo počevši od 2022. godine, potpuno izgubiti povjerenje čak i onih zemalja koje još sumnjaju u podršku Ukrajini. Takođe će izgubiti vlast u svojoj državi. Čim se to desi biće spreman za dijalog - rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je dodao da su za postizanje takvog rezultata potrebni ne samo vojni koraci Ukrajine sa dovoljnom količinom zapadnog naoružanja već i potpuna trgovinska blokada Ruske Federacije sa ostatkom sveta.

Pobijediti znači pomoći Ukrajini da pobijedi ekonomski i biti jak na bojnom polju i pomoći politički. Nećemo morati da deokupiramo sve naše teritorije isključivo vojnim putem - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik i njegova kancelarija, podsjetimo, do sada su izjavljivali da Кijev neće pregovarati sa Rusijom sve dok Oružane snage Ukrajine ne dođu do granica iz 1991. godine, a Zelenski je sada u suštini prvi put pokazao svoju spremnost da pregovara i bez tog uslova.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjave Zelenskog o pregovorima sa Rusijom bez uzimanja u obzir granica iz 1991. godine, naglasila je da je ukrajinski predsjednik očigledno nervozan.

Zelenski je nervozan. Predstoje mu izbori ili možda nema izbora - rekla je Zaharova za RIA Novosti.

Reagovao je i portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Geopolitička realnost se drastično promijenila od početka specijalne vojne operacije. Promijenile su se granice i Ukrajine i Ruske Federacije. Imamo četiri nova entiteta i to se ne može zanemariti. To je nova realnost i svi će morati da računaju na to - rekao je Peskov.

Moskva je više puta do sada nagovestila da je spremna za pregovore, međutim, Кijev je uveo zabranu na njih na zakonodavnom nivou.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i drugi zvaničnici Kremlja su više puta naglasili da situacija u Ukrajini može da krene u mirnom pravcu, ali samo pod uslovom da se uzme u obzir de fakto situacija u Ukrajini.

Zelenski je inače tokom razgovora za Vašington post, podsetimo, priznao da su SAD nezadovoljne ukrajinskim napadima dronovima na ruske energetske objekte.