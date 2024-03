Od mosta koji se srušio u Baltimoru ostala je da viri konstrukcija iz vode.

Izvor: X/Printscreen/R A W S A L E R T S

Teretni brod se zabio u glavni most u Baltimoru u utorak, zbog čega je most pukao na nekoliko mjesta i uronio u rijeku. Nekoliko vozila je palo u prohladnu vodu, a spasioci su u početku tragali za najmanje sedam osoba. Dvije osobe su izvučene iz voda ispod mosta Frensis Skot Ki, jedna je u teškom stanju, rekao je šef vatrogasne službe Baltimora Džejms Volas.

Čini se da je teretni brod udario u jedan od oslonaca mosta usred noći kada se očekivalo da će saobraćaj biti manji, prema video snimku objavljenom na Tviteru. Plovilo se zapalilo, a iz njega je kuljao gusti, crni dim. "Nikad ne biste pomislili da ćete vidjeti, fizički, da se most tako ruši. Izgledalo je kao isječak iz akcionog filma", rekao je gradonačelnik Baltimora Brendon Skot, nazvavši to 'nezamislivom tragedijom'.

Šef vatrogasaca je rekao da vlasti "možda traže više od sedam ljudi", ali je rekao da bi taj broj mogao da varira. Nije jasno da li su dvojica spasenih uključeni taj broj. Sonar je pokazao da se u vodi nalaze vozila, gdje je temperatura bila oko 47 stepeni Farenhajta (8 stepeni Celzijusa) u ranim jutarnjim satima u utorak, prema bovi koja prikuplja podatke za Nacionalnu upravu za okeane i atmosferu.

Ranije je Kevin Kartrajt, direktor komunikacija za vatrogasnu jedinicu Baltimora, rekao za Asošijeted pres da je nekoliko vozila bilo na mostu u to vrijeme. On je kolaps nazvao "događajem masovnih žrtava u razvoju", iako u to vrijeme nije znao koliko je ljudi završilo u vodi. Kartrajt je dodao da se činilo da neki teret visi sa mosta. Reka vodi do luke Baltimor, glavnog čvorišta za brodarstvo na istočnoj obali. Otvoren 1977. godine, most je nazvan po piscu.

Izvor: Youtube/ 6abc Philadelphia/Screenshot

Guverner Merilenda Ves Mur proglasio je vanredno stanje i rekao da radi na tome da se federalni resursi rasporede. Na licu mjesta je bio i FBI. Sinerdži Marin Grup - koja posjeduje i upravlja brodom pod nazivom "Dali" - potvrdila je da je brod udario u stub mosta oko 1:30 ujutru. Sa vidikovca blizu ulaza na most, nazubljeni ostaci njegovog čeličnog okvira bili su vidljivi i vire iz vode. Brod pod nazivom Dali krenuo je iz Baltimora u Kolombo u Šri Lanki.