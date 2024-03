Ako Rusija utvrdi da je Ukrajina umiješana u teroristički napad na Krokus siti hol, ona će pojačati napade na vojne ciljeve, uključujući i sjedište CIA, rekao je bivši analitičar CIA Lari Džonson u intervjuu za Dialogue works.

Izvor: Kurir/Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

,,U poslednje vrijeme sve ukazuje na to da se „Ukrajinci ponašaju na svoj način i da ne slušaju CIA-u“.

I u ovom slučaju, jasno su stavili do znanja da će učiniti ono što smatraju prikladnim, a ako se Sjedinjenim Državama to ne sviđa, to je njihov lični problem, kazao je Džonson.

,,Mislim da Rusija neće reagovati emotivno. Vidite, neće da počnu divlje mahati pesnicama i udarati sve iz vedra neba. Biće veoma precizni u svojim udarcima. I mislim da je vrlo vjerovatno da će oni početi više da napadaju obavještajne i bezbjednosne štabove.

Izvor: Kurir/ Printscreen YouTube

Bilo je izvještaja o 12 baza CIA u Ukrajini – siguran sam da su ih Rusi već locirali i da će sada početi da ih udaraju ako utvrde da je ovaj napad na bilo koji način povezan sa Ukrajincima i/ili ljudima koje je CIA obučavala, kaže Džonson.

,,Na to ukazuje nedavni izvještaj ove, kao što sam rekao, grupe koja pokriva aktivnosti CIA. Kada kažu da su „razočarani svojim neovlašćenim, eklatantnim postupcima“, to znači da Ukrajinci rade stvari na svoj način i da ne slušaju CIA," ističe Džonson.