Rusi su reagovali na izveštaje da se u Rumuniji gradi najveća vojna NATO baza u Evropi.

Izvor: Twitter/screenshot/NextaTV

Rusija je reagovala prijetnjama na izvještaje da se u Rumuniji gradi najveća vojna baza NATO-a u Evropi. "NATO samoubilačka misija", kaže jedan zvaničnik Moskve. Riječ je o projektu vrijednom 2,5 milijardi eura koji je Rumunija pokrenula 2019. godine i za koji se očekuje da će trajati 20 godina. Širenje rumunske vazdušne baze 57 Mihail Kogalniceanu na obali Crnog mora, koje su komentarisali ruski zvaničnici, trebalo bi da konsoliduje istočni bok NATO-a. Predviđeno je da ta baza služi i za operacije na Bliskom istoku.

U okviru niza upozorenja ruskih zvaničnika 18. i 19. marta, potpredsjednik Komiteta za spoljne poslove Saveta Ruske Federacije Andrej Klimov rekao je da projekat predstavlja "prijetnju za Bukurešt". Prema Klimovu, što je veća "antiruska" vojna baza i što je "bliža ruskim granicama, veća je vjerovatnoća da će ona biti među prvim metama za uzvratne udare".

"Ako se Rumunima to sviđa, to je njihova stvar, naravno, ali NATO samoubilački klub uvlači obične civile u takve avanture koje mogu veoma loše da se završe po njihove porodice i djecu. Ne pokušavam nikoga da uplašim, samo logično rezonujem. Za Rumuniju neće biti nikakve koristi od toga i biće još prijetnji, to je činjenica", rekao je Klimov u diskusiji koju prenose ruski mediji.

Izvor: Profimedia

Konstantin Gavrilov, šef ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja, rekao je da je razvoj najveće NATO baze u Evropi u Rumuniji nastavak "erozije" bezbjednosti u crnomorskom region. Okidač za upozorenje ruskih zvaničnika na "neprijateljske akcije" Rumunije bila je priča Juronjuza Rumunije objavljena 16. marta i ažurirana 18. marta, u kojoj se izvještava o tekućim radovima u bazi. Priča stvara utisak da je projekat nov i da će se brzo završiti.

"Radovi na proširenju su u punom jeku, ali kada se završe, ova baza Mihaila Kogalniceanua postaće najveća u Evropi. Nadmašiće onu Ramštajna u Nemačkoj i moći će da primi više od 10 hiljada vojnika koji će moći da dođu ovdje sa svojim porodicama", navodi se u priči Juronjuza. Inače, radovi na prvoj etapi izgradnje te NATO baze počei su u aprilu 2023. godine.