Boing, avionski gigant, je u problemu zbog sve više nesreća sa avionima.

Pomislili biste da Boingova već loša 2024. godina ne može da bude gora. Ali u ponedeljak, 787 drimlajner je iznenada propao usred leta, povrijedivši desetine putnika, nakon što je pilot rekao da je privremeno izgubio kontrolu nad letjelicom. Pilot je uspio da se oporavi i bezbjedno spusti avion, ali još nije jasno šta je izazvalo tako dramatičan pad leta LATAM-a iz Australije za Novi Zeland. LATAM je to nazvao 'tehničkom greškom". Boing je rekao da radi na prikupljanju više informacija.

Neprekidni niz loših vijesti kompanije počeo je prvog vikenda u godini, kada je dio aviona Aljaska Erlajns 737 Mak odletio odmah nakon polijetanja. Preliminarna federalna istraga otkrila je da Boing vjerovatno nije stavio šrafove u takozvani čep za vrata koji su dizajnirani da spreče da odleti dio sa aviona.

Taj incident je rezultirao privremenim prizemljenjem određenih aviona 737 Mak širom zemlje, praćeno saslušanjima u Kongresu, odlaganjem proizvodnje i isporuke, višestrukim federalnim istragama, uključujući krivičnu istragu. Između tužbi, potencijalnih kazni i izgubljenog posla, Boing bi mogao da izgubi još milijarde dolara.

Ali loše vijesti se tu nisu zaustavile. U februaru su piloti aviona Junajted Erlajns 737 Mak izvijestili da su se kontrole leta zaglavile kada je avion sletio u Njuark. Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja istražuje. Prije dvije nedelje, Federalna uprava za vazduhoplovstvo je označila bezbjednosne probleme sa opremom za odleđivanje na modelima 737 Mak i 787 Drimlajner koji bi mogli da dovedu do gubitka potiska motora. FAA dozvoljava avionima da nastave da lete, a Boing je rekao da problem ne predstavlja neposredan bezbjednosni rizik.

Zatim, prošle nedelje, Boing je dobio još loših vijesti: NTSB je rekao da Boing još uvek nije dostavio dokumentaciju kompanije koja dokumentuje korake preduzete na montažnoj traci za zamenu čepova na vratima na avionu Aljaska Erlajnsa. Boingov razlog: Ti zapisi zapravo ne postoje.

A FAA je saopštila da Boingovi problemi sa bezbednošću i kvalitetom prevazilaze njegovu nemogućnost da proizvede papirologiju. Pregledajući Boingov proizvodni tok i standarde, FAA administrator Majk Vitaker rekao je u ponedeljak da je regulator pronašao probleme sa "zaista važnim" aspektima Boingove proizvodne i montažne linije.

"To nisu bila samo pitanja papirologije", rekao je Vitaker na konferenciji za novinare. "Ponekad je to redosled kojim se posao obavlja. Ponekad je to upravljanje alatima. Zvuči pomalo pješački, ali u fabrici je zaista važno da imate način da efikasno pratite svoje alate, tako da imate pravi alat i da znate da ga niste ostavili za sobom."

Boing je rekao da radi na nekoliko problema koje je Vitaker identifikovao. FAA je naložila proizvođaču aviona da do kraja maja dostavi plan za rješavanje problema u proizvodnji. "Na osnovu revizije FAA, naših padova kvaliteta i nedavnog izveštaja ekspertske komisije, nastavljamo da sprovodimo trenutne promene i razvijamo sveobuhvatan akcioni plan za jačanje bezbjednosti i kvaliteta i izgradnju povjerenja naših klijenata i njihovih putnika", saopštio je Boing. "Mi smo potpuno fokusirani na preduzimanje značajnih, demonstriranih akcija sa transparentnošću na svakom koraku."

Akcije Boinga (BA), koje su u ponedeljak pale 3% na vijesti o zastrašujućem letu LATAM, pale su za još 4,5% u utorak. To je drugi najgori učinak u S&P 500. Ali Boingov užasan početak 2024. je mnogo više od cijene akcija. Kompanija je ušla u godinu sa već narušenom reputacijom. Vraćanje povjerenja avio-kompanija, regulatora i putnika postaje sve teže sa svakim novim incidentom i lošim naslovom.