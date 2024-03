Navaljnog su od najbliže porodice ispraili majka Ljudmila i otac Anatolij dok se supruga i ćerka nalaze negdje u inostranstvu.

Izvor: Instagram/printscreen/yulia_navalnaya

Julija Navaljna, udovica ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, oprostila se od supruga emotivnom porukom na Instagramu dok je kovčeg sa njegovim tijelom spuštan u raku.

"Ljoša, hvala ti za 26 godina apsolutne sreće, da, čak i za posljednje tri godine sreće. Hvala ti za ljubav, što si me uvijek podržavao, zasmijavao i iz zatvora, što si uvijek mislio na mene. Ne znam kako da živim bez tebe, ali pokušaću da budeš srećan zbog mene i ponosan na mene. Ne znam da li mogu da izdržim ili ne, ali pokušaću. Jednog dana ćemo se sigurno sresti. Imam toliko neispričanih priča za tebe i imam toliko pjesama sačuvanih za tebe na svom telefonu, glupih i smiješnih, uopšte, da budem iskrena, strašnih pjesama, ali one su o nama i stvarno sam željela da ti puštim da ih slušaš. Mnogo sam željela da te gledam kako ih slušaš, smiješ se, a onda da me zagrliš. Voljeću te zauvijek. Počivaj u miru" objavila je Julij u trenutku dok su sahranjivali Navaljnog.

Navaljni, koji je preminuo u zatvorskoj koloniji, sahranjen je na moskovskom groblju Borsiovo pod budnim okom policije. Nekoliko hiljada pristalica oprostilo se prema navodima ruskog opozicionog Telegram kanala SOTA od preminulog opozicionara.

Navaljnog su od najbliže porodice ispraili majka Ljudmila i otac Anatolij dok se supruga i ćerka nalaze negdje u inostranstvu.