Rustem Umerov je rekao da Ukrajina već ima moćan plan za 2024. godinu.

Izvor: i-Images / Eyevine / Profimedia

Ministar odbrane Rustem Umerov rekao je da Ukrajina već ima "moćan" plan za 2024. koji će dati rezultate.

"Činimo sve što je moguće i nemoguće da napravimo iskorak. Plan-2024 već postoji. Ne govorimo o tome javno. On je moćan, jak je, daje ne samo nadu, već i rezultate u 2024. godini. Radimo sa svim konstitutivnim snagama bezbjednosti i odbrane. Zahvalan sam svima", rekao je Umerov na konferenciji "Ukrajina. Godina 2024", prenosi "Interfax-Ukraine".

Ministar je naglasio da je rat Ruske Federacije protiv Ukrajine danas najveći rat od Drugog svjetskog rata. "Imamo 3.200 km dugu liniju fronta, imamo intenzivna borbena dejstva na liniji fronta dugoj 1.200 km", rekao je Umerov.

Istakao je da je u toku rad na utvrđivanju položaja, da je on koordinisan i da postoji zajednička grupa ministarstava koja je zadužena za to. "Do sada smo opremili više od nekoliko hiljada uporišta, da ne govorim koliko i čega, vatrenih položaja", rekao je Umerov. Prema njegovim riječima, Rusija je od početka invazije u februaru 2022. godine na Ukrajinu ispalila više od 8.000 hiljada projektila.