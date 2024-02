Preuzima muževljevu misiju zbacivanja režima Vladimira Putina.

Izvor: Artyom Geodakyan / Sputnik / Profimedia

Tri dana nakon što su ruske vlasti objavile da je najveći protivnik režima Vladimira Putina preminuo u zatvoru, u udaljenoj kaznenoj koloniji u arktičkom okrugu na sjeveru, njegova supruga Julija Navaljni rekla je u ponedeljak da će preuzeti muževljevu misiju zbacivanja režima ruskog autokrate.

"Ubivši Alekseja, Putin je ubio polovinu mene, pola mog srca i pola duše. Ali ja ipak imam drugu polovinu i to mi govori da nemam pravo da odustanem", objavila je ona u videu na Jutjubu. "Nastaviću borbu Alekseja Navaljnog", dodala je ona. Bila je to strastvena izjava - i sasvim jasno politička, piše Politiko .

Čini se da Julija ide stopama Bjeloruskinje Svetalne Tihanovskaje, liderke demokratske opozicije u Belorusiji, koja je posle zatvaranja svog supruga, uprkos nedostatku iskustva, preuzela njegovu ulogu opozicione političarke. Istog dana kada je objavljena vijest o smrti Alekseja Navaljnog, Julija je fotografisana kako vodi razgovor sa Tihanovskajom na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, što je podstaklo spekulacije o njenim planovima. Ipak, njena izjava u ponedeljak mnoge je iznenadila, uglavnom zato što je godinama odbacivala ideju o političkoj karijeri.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Po zanimanju je ekonomista, svog supruga je upoznala na odmoru u Turskoj 1998. godine. Prvo dijete, ćerku Dašu, dobili su nekoliko godina kasnije, nakon čega se u potpunosti posvetila porodici.

Na protestima i sudskim ročištima, uvijek je bila uz supruga, privlačeći pažnju medija svojim upečatljivim stavom i staloženošću, uprkos želji da izbjegne reflektore. Svaka šansa da se drži podalje od očiju javnosti propala je. Julijina potraga za normalnošću prekinuta je nekoliko puta. Kako je Navaljni bio izložen sve težim uslovima u zatvoru, njegova supruga je poslednjih godinu dana postala sve vidljivija na međunarodnoj sceni. Održala je govor prošlog marta na dodjeli Oskara i poslednji put u Minhenu, samo nekoliko sati nakon što je saznala za smrt njenog muža.

Putinova sledeća meta: "Biće joj teško"

Svako njeno pojavljivanje u javnosti bilo je pod intenzivnim nadzorom ruskih državnih medija, a komentatori su je optuživali da je previše vesela ili da djeluje po naređenju CIA-e. "Pokazala je veliku hrabrost jer je jasno da će ona biti sledeća meta klevetničkih kampanja Kremlja", rekla je za Politiko Ljubov Sobol, advokatica i dugogodišnja saradnica Navaljnog. "Pokušaće da je slome", dodala je ona.

Poznata ruska politikološkinja Tatjana Stanovaja ocjenjuje da bi obični građani mogli biti skeptičniji prema Juliji. "Biće joj teško da se probije do ruske javnosti zbog svog imidža nekoga ko nije samo zagovornik liberalnih zapadnih vrijednosti, već figura koju Zapad koristi da ruši Putina", smatra Stanovaja. "To je njeno prokletstvo", dodaje on.

Ona takođe kaže da poređenja sa Tihanovskajom možda neće ići u prilog Juliji, jer se bjeloruska političarka u egzilu smatra suštinski nemoćnom. Međutim, za razliku od svog supruga, Julija se trenutno nalazi van Rusije, odnosno van domašaja Kremlja.